وزير البترول: «إيجبس 2022» أصبح حدثا مهما على الأجندة الدولية للطاقة

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنّ معرض «إيجبس 2022»، أصبح خلال السنوات الماضية حدث مهم على الأجندة الدولية للطاقة، متوجها بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه المستمر لقطاع البترول وعلى رعايته المستمرة وتشريفه بافتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول، حيث كان تشريفه من أهم عوامل إنجاح المؤتمر على مدار السنوات الماضية، ما ساهم في التوسع والنمو الذي تشهده الدورة الحالية من المؤتمر هذا العام، حيث أصبح مؤتمر ومعرض إيجبس نافذة لصناعة البترول والغاز لمصر وشمال أفريقيا وشرق المتوسط، ونجح المؤتمر في أن يكون منصة فاعلة يلتقي فيه المسؤولون والوزراء والرؤساء التنفيذيين ورجال الأعمال المهتمين بصناعة النفط والغاز.

وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية خلال كلمته بمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022»، في دورته الخامسة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه على مدى السنوات السبع الماضية وبفضل القيادة السياسية تم كتابة إحدى أهم حلقات التاريخ على مر العصور تحت عنوان بناء مصر المستقبل نحو حياة أفضل للمواطنين، فانطلقت المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات بين مدن جديدة ومشروعات إسكان وتحديث شامل لشبكة النقل القومية ومشروعات حديثة للنقل وزراعة المليون ونصف المليون فدان والصوب الزراعية والمزارع السمكية والموانئ والمطارات ومشروعات الطاقة العملاقة والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات الصناعية الكبرى، وصولا للمشروع القومي الأهم لتنمية الريف المصري حياة كريمة.

وشرح «الملا»، أنّ مشروع حياة كريمة يسعى لرفع مستوى المعيشة لأكثر من 4000 قرية لتحقيق تنمية مستدامة وتحسين جودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن ليسطر بحروف مضيئة انطلاق الجمهورية الجديدة، فطوال السنوات السبع الماضية ظل المواطن المصري محط اهتمام الدولة حيث سعت الدولة لتحقيق الاستقرار والتنمية وبناء الإنسان المصري كي يواكب تطلعاته نحو مستقبل أفضل يليق به.