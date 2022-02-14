في دقائق.. احجز وحدتك السكنية بنظام التمويل العقاري والتسليم فوري

يبحث كثير من المواطنين عن طريقة التقديم للحصول على وحدة سكنية من وحدات الإسكان المتوسط «دار مصر، وسكن مصر، وجنة» الجاهزة للتسليم الفوري، ويشمل الطرح 15 مدينة بجميع أنحاء الجمهورية.

وتأتي هذه الوحدات ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة 3%، و8%، إذ أشارت وزارة الإسكان في بيان سابق لها، إلى طريقة التقديم، وخلال التقرير التالي ترصد لكم «الوطن»، طريقة الحجز الإلكتروني لوحدات الإسكان المتوسط «سكن مصر، ودار مصر، وجنة».

خطوات حجز شقة من شقق دار وسكن مصر وجنة

يتمّ الحجز لوحدات الإسكان المتوسط «سكن مصر، دار مصر، جنة» على مرحلتين المرحلة الأولى تبدأ من 15 فبراير وتستمر حتى مارس، وهي مرحلة تسـجيل بيانـات التقديم للوحدة السكنية وتتم تلك المرحلة كالتالي:-

1. التسجيل على الموقع الإلكتروني https://cservices.shmff.gov.eg واختيار حجز وحدات «سكن مصر، ودار مصر، وجنة».

2. إنشاء حساب خاص بصندوق الإسكان الاجتماعي في حالة عدم امتلاك حساب عبر هذا الرابط.

3. تسجيل الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول وبعد ذلك سوف تصل رسالة نصية على رقم المحمول الذي تم استخدامه للتسجيل تتضمن رقما كوديا يدخله مقدم الطلب إلى الموقع لإتمام عملية التسجيل وبذلك يتمّ إنشاء حساب خاص بصندوق الإسكان الاجتماعي.

4. طباعة كراسة الشروط ومع الاطلاع على جميع الشروط والإجراءات تفاصيل بيانات الوحدات المطروحة.

5. سداد مقـدم جدية الحجز

6. تقديم طلـب حجز وحـدة سكنية، ويتضمن الطلب البيانات الشخصية والعمل والسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج/ الزوجة إن وجدت.

7. يرفق المتقدم المُسـتندات المطلوبـة للحجز PDF في ملف واحد.

8. بعد الانتهاء من رفع كل المستندات تظهر رسالة «تم إرسال طلبك بنجاح».

المرحلة الثانية للتقديم

في هذه المرحلة يحدد المتقدم بتحديـد رغبـته ويختار كود حجز الوحدة السكنية، وتكون تلك المرحلة على فترتين: الأولى من 15/3/2022 حتى 16/3/2022 للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الثلاثة ممن لم يحجزوا وحدات سكنية ولم يستردوا مقدمات جدية الحجز.

أما الفترة الثانية من 17/3/2022 حتى 24/3/2022 لجميع المتقدمين على الإعلان الثاني والمتقدمين سابقاً بالإعلان الأول (ممن لم يحجزوا وحدات سكنية ولم يستردوا مقدمات جدية الحجز)، ويتم في تلك المرحلة الآتي:-

1. يدخل صاحب الطلب بالدخول علـى حسابه الخاص على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، ثم الضغط علـى «طلباتي»، ويختار «حجز الوحدة» بحث يظهر المشـروع المُتقدم عليه سابقًا.

2. يختار صاحب الطلب المشروع والمدينة وكود حجز الوحدة السكنية التي يرغب في التقـدم إليها، علماً بأن حجـز الوحـدة يتم عن طريق اختيار كـود الوحدة مـن قائمة مُنسدلة ثم الضغـط على زر اختيار.

3. بعد الانتهاء من اختيار الوحدة السكنية بالمدينة المطلوبة تظهر رسالة تم الاختيار بنجاح.