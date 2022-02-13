فتح باب الحجز لوحدات الإسكان المتوسط في 15 مدينة الثلاثاء المقبل

يبدأ، بعد غد الثلاثاء، حجز وحدات الإسكان المتوسط «سكن مصر، دار مصر، جنة»، في 15 مدينة على مستوى الجمهورية، وهي: «أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر بغرب أسيوط – الشروق - 15 مايو – السادات - برج العرب الجديدة - العاشر من رمضان - 6 أكتوبر»، ويستمر حجز تلك الوحدات من الثلاثاء المقبل 15 فبراير الجاري حتى 8 مارس المقبل.

طرح وحدات الإسكان المتوسط ضمن مبادرة البنك المركزي

وأعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، في وقت سابق، طرح عدد من وحدات الإسكان المتوسط، ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة 3% و8%، وتهدف تلك المبادرة إلى إتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل لامتلاك وحدة سكنية ملائمة بأسعار مدعمة، وعلى فترات زمنية طويلة الأجل تصل إلى 30 عاما.

المقدم الخاص بالوحدات

وحددت وزارة الإسكان في بيان لها، المقدم الخاص بوحدات الإسكان المتوسط للمشروعات الثلاثة كالتالي: سكن مصر 40 ألف جنيه، ودار مصر 60 ألف جنيه، وجنة 80 ألف جنيه.

مساحات وحدات الإسكان المتوسط

تتراوح مساحة وحدات مشروع سكن مصر من 106م2 إلى 133م2، كاملة التشطيب، أما وحدات مشروع جنة، تتراوح بين 100م2 و151م2، فيما تتراوح مساحة مشروع دار مصر بين 100م2 و150م2.