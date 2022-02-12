صور تشطيبات الطرح الجديد بوحدات الإسكان المتوسط بالشروق.. «سوبر لوكس»

أعلنت وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية عن أكبر طرح وحدات الإسكان المتوسط «سكن مصر ودار مصر وجنة»، في عدد من المدن الجديدة والتي تضم «أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر «غرب أسيوط» – الشروق»، بمساحات تتراوح من 106 إلى 151 مترًا.

وتتميز وحدات الإسكان المتوسط بأنها تتمتع بتشطيب «سوبر لوكس» ومساحات كبيرة مقارنة بوحدات الإسكان الاجتماعي.

وفي نفس السياق قال المهندس أحمد مكي معاون رئيس جهاز مدينة الشروق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن جميع الوحدات الإسكان المتوسط «سكن مصر، ودار مصر وجنة» تم الانتهاء منها بالكامل بجانب الانتهاء من أعمال لاند سكيب والتنسيق العام للموقع.

شروط الحصول على وحدة إسكان متوسط

1. ألا يكون المتقدم أو الأسرة «الزوج - الزوجة - الأولاد القصر» حصل على وحدة سكنية أو قطعة أرض من قبل.

2. ألا يقل عمر المتقدم للحصول على وحدة سكنية عن 18 عاما.

3. أن يكون مصري الجنسية حتى يتمكن من الحصول على وحدة.

4. أن يكون من أبناء المحافظة التي سيتم الطرح بها.

5. لا يحق للمتقدم حجز أكثر من وحدة سكنية.

الأوراق المطلوبة للحصول على وحدة إسكان متوسط

1. صورة بطاقة الرقم القومي.

2. قسيمة زواج بالنسبة للمتزوج.

3. شهادات ميلاد الأبناء إن وجدوا.

4. شهادة مفردات للمرتب الذي يحصل عليه المتقدم، ويجب أن تكون معتمدة من جهة العمل.

5. قيد عائلي.

6. شهادة وفاة الزوج بالنسبة للأرملة.

7. قسيمة طلاق بالنسبة للمطلقات.

8. إيصال مرافق حديث سواء كان مياه أو كهرباء أو غاز