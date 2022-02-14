التعليم العالي تصدر قرارا بإغلاق كيان وهمي في الفيوم

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا، رئيس قطاع التعليم، بشأن جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات التي تزاول العملية التعليمية دون ترخيص.

مداهمة مركز تعليمي دون ترخيص

وأشار التقرير إلى مُداهمة اللجنة، للمُنشأة المُسماة مركز الشروق للدراسات المتنوعة والبحث العلمي، والكائن مقرها في (شارع سعد زغلول برج الياسمين-المسلة ـ محافظة الفيوم)، وتزعُم منح شهادات مُعتمدة في العديد من المجالات، ومنها (المعلوماتية في تخصص الحاسب الآلي ــ المعلوماتية في قسم المساحة والخرائط ــ إدارة العلوم التطبيقية في الخدمات الصحية)، وذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المُختصة.

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المُنشأة الوهمية، وخاطب محافظ الفيوم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، كما أشاد بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، ووجّه بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنّ لجان الضبطية القضائية في الوزارة ستكثف خلال الفترة المقبلة، ملاحقاتها للكيانات الوهمية التي تدّعي كذبًا منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية.

قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة على موقع وزارة التعليم العالي

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّه جرى إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي، وتم نشرها على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وحال الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع الوزارة.