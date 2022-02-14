محمد كريم يكشف كواليس مشاركته في فيلم «A DAY TO DIE» مع بروس ويليز

أعرب الفنان محمد كريم عن سعادته بمشاركته في فيلم «A DAY TO DIE» برفقة الفنان العالمي بروس ويليز، خلال لقائه في برنامج «MBC TRENDING»، قائلا إن الفيلم من الأعمال القوية التي يحاول فيها تقديم شخصيات أجنبية.

محمد كريم ضابط أمريكي في A DAY TO DIE

كما كشف محمد كري متفاصيل شخصيته خلال الأحداث، مشيرًا إلى أنَّه يجسد دور ضابط أمريكي أصوله ليست عربية.

محمد كريم عن بروس ويليز: متواضع

وعن مشاركته مع نجم الأكشن العالمي بروس ويليز، أوضح «كريم» أنَّ كواليس الفيلم كانت أجمل كواليس عاشها، مشيرًا إلى أنَّ ويليز شخصيته متواضعة ومختلفة، إذ أنَّه ساعده كثيرًا طوال عملهما معا، كما أنَّه يحب العرب، لافتًا إلى أنَّه تعلم منه طريقة الاندماج في تقديم الشخصية.

وأضاف محمد كريم أنَّه يحاول من خلال مشاركته في أعمال هوليوود فتح الباب أمام باقي الممثلين للمشاركة هناك دون أن يجسّدوا شخصيات نمطية مثل شخصية من أصول عربية أو دور إرهابي، لافتًا إلى أنَّ هذه الخطةوة كانت مجازفة كبيرة بالنسبه له.