أحداث الحلقة الـ133 من مسلسل أبو العروسة: اختفاء عريس هاجر يوم الحنة

يبحث الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي عن مواعيد عرض الحلقة الـ133 من مسلسل «أبو العروسة 3»، إذ تصدرت الحلقة محركات البحث على «جوجل»، وينتظر الجمهور مفأجاة «عبدالحميد» الذي يجسّد دوره سيد رجب، لـ«هاجر» في حنتها.

أحداث الحلقة الجديدة من أبو العروسة

شهدت الحلقة الـ 133 تطورات جديدة في الأحداث، إذ كشف «عبدالحميد» مفاجأته لابنته عن طريق تجميع صورها في مرحلة الطفولة بجميع أرجاء الفيلا، وتوجيه نصيحة لعريسها بأنّه لازال يري «هاجر» طفلة في عينيه وعين والدتها، وطالبه بالحفاظ عليها.

وطلب «عبدالحميد» من جميع الحضور تنفيذ الأحكام الموجودة بداخل صندوقين أحدهما للرجال والآخر للسيدات، وبدأت أجواء الحنة بالرقص والزغاريد، واحتفالات قبل يومين من حفل الزفاف، وغلبت الكوميديا بعض المشاهد في المسلسل ولكن نهاية الحلقة كشفت اختفاء خطيب هاجر من الحفل، مما آثار تكهنات الجمهور بأن الفرح لم يتمّ.

مواعيد عرض مسلسل «أبو العروسة 3»

يعرض مسلسل «أبوالعروسة» من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً، على قناة dmc، ويُعاد عرض الحلقة في الساعة الثانية صباحًا، والساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا.

بينما تعرض الحلقة على قناة dmc دراما الساعة الحادية عشرة مساءً، والإعادة الساعة الثامنة صباحًا، والساعة الرابعة عصرًا.

أبطال مسلسل «أبو العروسة 3»

جمع مخرج العمل بين عدد كبير من الأبطال منهم سيد رجب، وسوسن بدر، ومحمود حجازي، وسيد رجب، وأحمد صيام، وديانا هاشم، وخالد كمال، وأسماء جلال، نانسي صلاح، نيرمين الفقي، وكارولين عزمي، ولاء الشريف، ومدحت صالح، والمسلسل تأليف وإخراج هاني كمال.