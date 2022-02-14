دفاع المتهم الرابع في قضية الآثار الكبرى يطلب التأجيل حتى الشفاء من كورونا

طلب دفاع المتهم الرابع في قضية الآثار الكبرى، التي تنظرها الدائرة 9 جنايات القاهرة، بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، أنه يصمم على تأجيل القضية.

وطلب حسن أبو العينين المحامي، التأجيل حتي يتم التأكد من صحته وتعافيه من فيروس كورونا.

وأقامت النيابة العامة، قبل المتهمين دليلها من شهادة 15 شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، الذين تعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.