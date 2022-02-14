بدء رابع جلسة في محاكمة حسن راتب والمتهمين بقضية الآثار الكبرى

بدأت، منذ قليل، اليوم الإثنين، الدائرة 9 جنايات القاهرة، بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار خليل عمر، بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار خليل عمر، رابع جلسات محاكمة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين نائب الجن والعفاريت و21 متهما آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية الآثار الكبرى».

النيابة العامة

ووجهت النيابة العامة، لباقي المتهمين الانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.

وأقامت النيابة العامة، قبل المتهمين دليلها من شهادة 15 شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، الذين تعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.