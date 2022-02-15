سلس البول.. عوامل الإجهاد ونمط الحياة يمكنها زيادة خطر الإصابة به

يحدث سلس البول أو فقدان التحكم في المثانة عندما تكون غير قادر على التحكم في التبول، هذه مشكلة شائعة، على الرغم أن العديد من الأشخاص يربطون الإصابة بسلس البول عادة بالشيخوخة، ولكن هناك العديد من الشباب في مقتبل العمر يصابون بسلسل البول، وتختلف الإصابة من حيث الأعراض حيث يمكن أن تكون طفيفة أو شديدة للغاية في أنها تؤثر على روتينك اليومي، وفقا لموقع «thehealthsite».

أنواع سلس البول

سلس البول يحدث عندما يتسرب البول بسبب الضغط على المثانة، يمكن أن يكون الضغط بسبب السعال أو العطس أو الضحك أو ممارسة الرياضة أو رفع أوزان ثقيلة.

سلس البول المفاجئ

يحدث هذا عندما يكون هناك دافعا مفاجئا لا يمكن إيقافه وشديد التبول، ويؤدي لفقدان السيطرة عليه ويحدث تبول، ويزداد سلس التبول المفاجئ خلال الساعات المتأخرة من الليل، وقد يعاني من هذا النوع من سلس البول في مرض السكري أو التهابات المسالك البولية أو أي اضطراب عصبي آخر.

سلس البول الوظيفي

يحدث سلس البول الوظيفي حتى لو كان الجهاز البولي سليما ويعمل بشكل صحيح، ولكن هناك عدة أسباب مثل الإعاقة الجسدية أو العقلية التي تمنع من التبول في الوقت المحدد.

سلس البول المختلط

يواجه العديد من الأشخاص سلس البول الإجهادي والذي يكون بسبب بعض الممارسات البدنية أو وجود تعب بدني بالجهاز البولي.

أكثر الفئات التعرض للسلس البول

هناك العديد من المخاطر التي تكون مصاحبة لسلس البول، ويعد الأشخاص المصابين بأمراض «السكري» والمدخنين من أكثر الفئات عرضة للإصابة بسلس البول، بجانب السيدات التي مررن مؤخرا بالحمل أو الولاد أو سن اليأس، أكثر عرضة للإصابة بسلس البول، نظرا لضعف عضلات الجسم، وبالتالي عضلات المسالك البولية تميل للضعف، ما يسبب صعوبة في التحمل في الرغبة في التبول، بالإضافة إلى الذكور الذين يعانون من مشاكل في البروستاتا.

طرق الوقاية من سلس البول

قد يتطلب علاج سلس البول جراحة أو علاج طبي آخر، ولكن يمكن تقليل خطر الإصابة بهذه الحالة ومنع تسرب البول من خلال هذه الحالات:

- الحفاظ على وزن الجسم المثالي.

- ممارسة تمارين كيجل أو تمارين قاع الحوض لتعزيز عضلات الحوض.

- تجنب التدخين، شرب الكحول، والمخدرات.

- النشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميا أمر لا بد منه.

- شرب السوائل في الوقت المناسب.

- تجنب الشرب قبل النوم.