الرعاية الصحية: الرد على 18 ألف مكالمة واستشارة طبية منذ بداية كورونا في بورسعيد

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، التابعة لوزارة الصحة، عن أنّ الرعاية الطبية استقبلت 18 ألف استشارة طبية ومتابعة تليفونية، على خط الاستشارات الطبية الذي خصصته هيئة الرعاية الصحية بفرع بورسعيد، لتقديم الاستشارات الطبية المجانية والدعم النفسي لمرضى كوفيد - 19، وذلك منذ بداية جائحة كورونا وحتى الآن.

تفعيل خط الاستشارات الطبية منذ مارس 2020

وأضافت هيئة الرعاية الصحية، عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، أنّ خط الاستشارات الطبية على الرقم 01555299221، التابع لإدارة رضاء المنتفعين بهيئة الرعاية الصحية، جرى تفعيله منذ مارس 2020، لمتابعة مرضى فيروس كورونا في الحجر الصحي على مستوى محافظة بورسعيد، ويتم الرد على التساؤلات الخاصة التي يطرحها المتصلين بشأن الحصول على إجابات لأسئلتهم المعتلقة بفيروس كورونا.

الرد على تساؤلات المواطنين بشأن كورونا

وتابعت الرعاية الصحية، أنّ تخصيص رقم للرد على تساؤلات المواطنين يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الرعاية الصحية على تقديم الدعم الصحي والمعنوي لأهالي المقيمين بمحافظة بورسعيد، حيث جرى تقديم الاستشارات الطبية لنحو 18 ألف حالة اشتباه وعزل منزلي، عن طريق التواصل بين الحالات وعدد من الأطباء المختصين المتطوعين، للتأكد من تطبيق إجراءات العزل المنزلي بطريقة صحيحة، وتنفيذ الاحتياطات اللازمة لحماية باقي الأسرة.

فرز الحالات المستحقة

وأوضحت الرعاية الصحية، أنّه يتم فرز الحالات المستحقة للزيارات المنزلية للاطمئنان على العلامات الحيوية وقياس نسبة الأكسجين، بالتعاون مع فرق الزيارات المنزلية، إضافة إلى أنّ الخط الساخن يتم العمل من خلاله بالتنسيق مع الطوارئ لسرعة نقل الحالات الحرجة بشكل فوري من المنزل إلى المستشفيات، حالة احتياج الحالة لذلك.

آلية الحصول على إجابة بشأن العزل

وشددت هيئة الرعاية الصحية، على المواطنين المقيمين بمحافظة بورسعيد، والذين يخضعون للعزل المنزلي ولديهم الرغبة في الحصول على أي إجابات بشأن العزل المنزلي، أو الحصول على أي استشارة طبية، إرسال رسالة Whatsapp أو الاتصال تليفونيًا على الرقم 01555299221.