نجاح كبير لعرض «كنز الدنيا».. نفذته وزارة التضامن بالشراكة مع «المتحدة»

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ العرض المسرحي «كنز الدنيا» الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدمج أبنائنا من ذوي الإعاقة في المجتمع، وهو يُعد انطلاقة جديدة لوزارة التضامن في علاقتها بالإعلام، خاصة في ظل القضاسا الاجتماعية والحقوقية التي تسعى الوزارة لتسويقها اجتماعيا خلال الفترة المقبلة.

وأثنت القباج على الحس الإنساني العالي والمسؤولية المجتمعية التي أظهرها الفنان أشرف عبدالباقي، فهي انعكاس لإيمانه بحق هذه الفئات في تكافؤ الفرص وفي استيعابهم بإيجابية وبثقة في قدراتهم.

نجاح كبير لـ«كنز الدنيا»

وأضافت القباج، في تصريحاتها تعقيبًا علي النجاح الكبير الذي حققه العرض الخاص للمسرحية وتفاعل الجمهور معه، أنّ «كنز الدنيا» أول وأكبر عمل مسرحي يضم مجموعة كبيرة من المواهب الشابة من أبنائنا من ذوي الإعاقة وهم يؤدون أدواراً مسرحية مع نظرائهم من غير ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أنّ الأبناء أظهروا قدرة كبيرة في العمل الفني وأنّهم يمتلكون مواهب تفوق الأشخاص العاديين.

قدرات متميزة لذوي الهمم

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها ببناء جسر تعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إذ أثبت «كنز الدنيا»، أنّ ذوي الإعاقة يملكون قدرات متميزة وإن كانت مختلفة، وأنّ مثابرتهم أثناء التدريبات تعكس عزيمتهم القوية وسعادتهم بوجود هدف عام يجمعهم ويطمحوا جميعا في تحقيقه.

وأشادت القباج، بالشركاء كافة، وباهتمام الدكتور عمرو الفقي وحماسه للعمل مع الفئات الأولى بالرعاية، خاصة في هذه المرحلة التي تشهدها مصر من تنفيذ اتفاقية حقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر 2021، كما أثنت على المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ورؤيته الثاقبة في توظيف الإعلام لخدمة القضايا الاجتماعية والتنموية، وتقدير التضامن الاجتماعي لتفهم النجم الكبير أشرف عبدالباقي وبقية فريق العمل المشارك في العرض، لأنهم استطاعوا إبراز مواهب أبنائنا من ذوي الهمم ببراعة شديدة من خلال عرض مسرحي شيق استطاع أن يجذب انتباه كل من تابعوه.

ومسرحية «كنز الدنيا» أقيمت تحت رعاية وزارة التضامن، ومن تنظيم شركة تذكرتي وتنفيذ شركة وورك شوب، وأخرجها للمسرح الفنان أشرف عبدالباقي، وللتليفزيون المخرج الكبير سعيد حامد، وتأتي في إطار جهود الشركة المتحدة لدعم المسرح المصري الجاد، واكتشاف مواهب جديدة، إضافة إلى دمج ذوي الهمم في المجتمع بشكل أكبر وإبراز المواهب في كل المجالات.