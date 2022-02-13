4 خدمات تمنحها التضامن للباحثين عن وظيفة في برنامج «فرصة».. منها قروض ميسرة

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن تفاصيل برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، والخدمات المقدمة للفئات المستهدفة، موضحة أنه يعمل على دعم المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل، ومساعدتهم على الاندماج في سوق العمل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، من خلال المساندة فى التدريب أوالحصول على وظيفة، وتأسيس أنشطة إنتاجية ناجحة.

وأضافت الوزارة، خلال تقرير، أن برنامج فرصة يمنح الشباب الدخول في مشروعات من خلال سلاسل القيمة لمساعدتهم للانتقال إلى الانتاجية، والاستقلالية المالية وكذلك الاقتصادية، كما أنه يسعى لنسج شبكة من الخدمات والأنشطة لتعزيز روح العمل، مؤكدة أنه يعمل على تحقيق، مايلي:

أهداف برنامج فرصة

- توفير فرص عمل وخاصة في محافظات الصعيد بالوجه القبلي.

- توفير قروض ميسرة لتوليد فرص عمل للمرأة المعيلة بالتعاون مع شركاء التنمية في المحافظات.

- تدبير فرص عمل في المناطق الصناعية بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين.

- تطوير قدرات ومهارات الأفراد ودمجها في وحدات إنتاجية في الصناعات الحرفية واليدوية.

- تجهيز وحدة إنتاجية وحاضنات إنتاجية متخصصة في الصناعات الريفية والغذائية، وإنتاج قيمة مضافة من الخامات والمواد الأولية المحلية.

- توفير خدمة المتابعة والإشراف على المستفيدين في المجتمعات المحلية واحتضان جلسات تعديل السلوك وثقافة العمل وورش التدريب والتشغيل.

- تطوير القدرات المؤسسية والبشرية لإدارة برامج تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالمستفيدين من البرنامج والربط بقاعدة بيانات موحدة لزيادة الفاعلية وتنسيق جهود الشركاء.

- تنفيذ مبادرة نقل الأصول والالتزام بربطها معا في سلاسل القيمة.

- تنفيذ كتالوج يشمل فرص التمكين الاقتصادي في مختلف المحافظات التي تعمل فيها هذه المنظمات.

خدمات برنامج فرصة

- خدمات التدريب والتوظيف لدى الآخرين.

- توفير المساعدة فى الحصول على قروض متناهية الصغر.

- توفير أدوات الإنتاج وأصول المشروع.

- توفير التدريب على بدء مشروع متناهي الصغر.

الفئات المستفيدة من برنامج فرصة

أوضحت وزارة التضامن أن الفئات المستفيدة من برنامج فرصة:

- المستفيدون من تكافل وكرامة.

- ذوي الهمم.

- الباحثين عن فرص عمل.

- السيدات والشباب.