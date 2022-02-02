وزيرة التضامن توجه فريق التدخل السريع بإنقاذ «مشردة فيصل».. فيديو

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي، لإنقاذ فتاة عشرينية بلا مأوى بشارع فيصل، المعروفة إعلاميا بـ«مشردة فيصل»، التي جرى إثارتها وإلقاء الضوء عليها، عبر «تليفزيون الوطن»، وهي تفترش الجزيرة الوسطى بالرصيف، وتعانى من مشكلات اجتماعية وصدمة نفسية.

وعلى الفور توجه فريق التدخل السريع المحلي بالجيزة لمكان تواجد الفتاة أمس، لكن لم يجري العثور عليها، وبسؤال أهالي المنطقة، أفادوا بأن إحدى السيدات استضافت الفتاة في شقتها لحمايتها، وعدم تعرض الفتاة للخطر والبرد القارس، وعليه توجه اليوم فريق التدخل السريع المركزي لمنزل الأسرة التي استضافتها، وإجراء دراسة حالة لها، تبين أن الفتاة تدعي «ل .ح .ع»، تبلغ من العمر 24 عامًا، ليس معها أي أوراق ثبوتية، تعرضت لصدمة نفسية وتركت منزلها، وأصبحت بلا مأوى وافترشت الرصيف بأحد الشوارع.

والدا الفتاة المشردة على قيد الحياة

علم الفريق، أن الفتاة لها أسرة، وأن والديها على قيد الحياة، وترفض الإقامة معهما بإحدى المحافظات، فنسق الفريق مع دار «معانا لإنقاذ إنسان»، لاستقبالها لتتلقى كل أوجة الرعاية الاجتماعية.

ووجه فريق التدخل السريع الشكر للسيدة التي استضافت الفتاة، وإصرارها على عدم تركها، إلا بعد الاطمئنان عليها وتسليمها لأعضاء الفريق.

فريق التدخل السريع

ويتلقى فريق التدخل السريع الشكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى، والحالات الإنسانية على الخط الساخن 16439، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل.