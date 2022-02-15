حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 15-2-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل، يحلم بالقيادة منذ سنه الصغيرة، حيث إنه برج قيادي، كما أنه عنيد ومتعنت في قراراته، ويفكر كثيرا في مستقبله المهني، كما أنه يتسم بالنشاط والمغامرة، وملتزم جدا في عمله، ولديه سرعة بديهة تجعله قادرا على تخطي أي مشكلة تواجهه في نطاق العمل، وهذا ما يجعله أيضا شخص محبوب في نطاق العمل، ويعتمد عليه من جانب زملائه.

كما يتسم مولود برج الحمل، أنه يتمتع بثقة شديدة بنفسه، ويبحث دائمًا عن الفرص الذي تساعده على النجاح في عمله وتحقيق طموحه، لهذا فأنه يخطط جيدًا لمستقبله، لأنه يرفض الظروف العشوائية، بل أنه يعشق التخطيط لكل شيء.

حظك اليوم مولود برج الحمل مهنيا

تؤكد خبيرة الأبراج والفلك، عبير فؤاد، أنك قد تتعرض لبعض الضغوط، وفق حظك اليوم، ولكنك سوف تنجح، في أن تحقق خطوات مثالية يُحتذى بها، وتبدو مبادرا لكل من حولك في دائرة العمل.

حظك اليوم مولود برج الحمل عاطفيا

تنصحك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن القمر اليوم يأتي في منزل الحب، وأنه يعدك اليوم باستقرار على الحياة العاطفية، وفق حظك اليوم، ولهذا سوف تشعر بسعادة كبيرة لبلوغ هدفك على المستوى العاطفي مع الشريك الآخر.

مميزات برج الحمل

يتمتع مولود برج الحمل، بعدة مميزات أنه شخص مخطط، يعشق القيادة، يسعى لملاحقة الفرص الذي تساعده على المستوى العملي والعائلي، يفضل النجاح والانتصار في كل معاركه في الحياة، لهذا يركز دائما في وضع خطط تحقيق النجاح، كما أن لديه سرعة بديهة لتجاوز المشاكل والأزمات التي تواجهه، كما لا يأخذ أي قرار إلا بعد تفكير بشكل عميق.

كما أنه شخص عاطفي جدا، ويسعى دائما لتحقيق السعادة مع الطرف الآخر، حيث يعطي حياته العاطفية أولوية كبيرة، وينتظر نفس الشيء من الطرف الآخر.

عيوب برج الحمل

يتسم مولود برج الحمل، بعدة عيوب، حيث إنه شخص عنيد، ويرفض الاستماع إلى الرأي الآخر، حيث إنه يتمسك برأيه هو فقط، كما أنه سريع الغضب على أصغر الأمور، ولا يستطيع السيطرة على حالة الغضب التي يمر بها، ويسعى لاستغلال أي فرصة من أجل الوصول إلى أهدافه، ويرفض ألا يقدره الطرف الآخر ولو بشكل بسيط أو غير مقصود، ويحب دائما أن يكون محور الاهتمام في أي لقاءات اجتماعية أو داخل محيط العمل.