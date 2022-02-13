حظك اليوم برج الحمل الأحد 13-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. الضغوط تحاصرك

ثقته العالية بنفسه تجعل من مولود برج الحمل شخصية قوية ومسيطرة، ما يجعلهم يميلون إلى عيش حياة مستقلة عن الأشخاص المحيطين به، كما أنهم يستطيعون اتخاذ القرارات الحاسمة والخاصة بمستقبلهم بصرامة شديدة، الأمر الذي يقودهم إلى الوصول للمناصب القيادية في سن صغيرة، إذ انه برج قيادي بالفطرة.

ويتميز أيضا بأنه يبحث عن الفرص لصناعتها، ولا ينتظر حدوث الفرص نتيجة للظروف المحيطة، ويحرصون على استغلالها بشكل جيد، كما أنه لديه المزيد من الطاقة التي تجعل منه شخصية نشيطة وحيوية، يستطيعون التغلب على الأزمات والمشكلات التي يتعرضون لها باستمرار، ويحرصون دائما على وضع خطط لمستقبلهم تجعلهم يقومون بتنظيم حياتهم المستقبلية، لتجنب العشوائية بها.

ويتميز مولود برج الحمل أيضا بكونه شخصية شجاعة بشكل كبير، يلجأ إلى خوض التحديات حتى يستطيع مواجهتها والتصدي لها، كما أنه شخصية مبدعة تسعى إلى ابتكار كل ما هو جديد، لديه طموح عالي يجعله يسعى دائما لتحقيق أهدافه، كما أنه يعشق المغامرات وتجربة كل ما هو جديد، ويحرص دائما على البحث عن الحظ اليومي الخاص به، ونقدم له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد ينبئ بسوء تفاهم وعليك أن تحذَر من مضايقات البعض.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

تميل اليوم للتشاؤم وعليك أن تنظر إلى الجانب الجيد للأمور.

عيوب برج الحمل

بالرغم من أنه لديه الكثير من المميزات، إلا أن مولود برج الحمل لديه عيوب كثيرة أيضا، فهو دائما يتصف بالأنانية، لديهم القدرة على فعل أي شيء للحصول على الشيء الذي يرغبون به، كما أنهم يحرصون دائما على لفت انتباه الأشخاص المحيطين بهم، ويعد العيب الأبرز في شخصيتهم هو الغضب، فهم سريعي الغضب، ولا يصفون تجاه الأشخاص بسهولة، ولكنهم يظلون يتذكرون الأفعال السيئة التي قام بها الأشخاص الآخرون تجاههم، حتى وإن لم يكن هناك نية لإيذائهم.