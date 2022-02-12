حظك اليوم برج الحمل السبت 12-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. الضغوط تحاصرك

برج الحمل هو الأول بين الأبراج الاثني عشر، فهو يستمد قوته من النار التي تضاء من حوله، فهو واثق في نفسه ويؤمن بقدراته، وطموح لأقصى درجة فهو يسعى لتحقيق أعلى المناصب في حياته العملية، كما أنه يحب أن يكون متميز في مختلف أمور الحياة، حيث أن حياته نشيطة تملؤها الحيوية وخطواته مدروسة، فهو يتوقع المستقبل.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

قد تحاصرك ضغوط وعدم توافق مع البعض، عليك أن تصبر وتواجه ذلك بمنتهى الهدوء حتى لا تقع في مشكلات قد تكلفك الكثير وتجعلك تصل لخسارة كبيرة في مكان عملك.

كن هادئا وحكيما في التعامل بالمشكلات وتحل بالصبر وفق نصائح عبير فؤاد عن حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

حاول أن تجد أرضية مشتركة تجمعك بالأحباب والأقارب، حيث إن القمر في مربع برجك، عليك أن تحافظ على علاقتك مع الغير وتقضي أوقاتا سعيدة مع أحبائك وفق حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي، الذي تنصح به خبيرة الفك والأبراج عبير فؤاد، وذلك اليوم السبت الموافق 12 فبراير.

مواصفات مولود برج الحمل

ويتسم مولود برج الحمل بحنية القلب والطيبة فهو يضحي من أجل الآخرين، في كل أمور الحياة، ويحب أن يسيطر على مختلف الأمور كما أنه نشيط على المستوى المهني والمادي ويكره أن يخسر أمواله، كما أنه يحب السعادة والهدوء النفسي ويحب الارتباط بشريك الحياة فهو لا يحب أن يكون دون حبيب.

كما أنه يتميز بالابتكار والقدرة على التركيز لذا يتمكن مولود برج الحمل من العمل في الرياضة أو المهن التي تتطلب التركيز في مختلف الأمور مثل التدريب الشخصي والمحاضرات التحفيزية، فهم يصنعوا قادة ملهمين، ويرفضوا الاستماع لتعليقات الغير.

ومتوقع أن يكون المتبقي من عام 2022 عام ملئ بالسعادة والفرحة، تسترد هدوءك فيه ويعدك بالحظ في مختلف نواحي الحياة، وعليك أن تتجنب الصدام مع شريك الحياة حتى لا يحدث انفصال، وعليك أن تعمل بفعالية كي تحافظ على توازن حالتك المادية، فأي تصرف غير مقبول يجعلك تخسر الكثير.