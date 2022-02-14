حظك اليوم برج الحمل الاثنين 14-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. نشاط مالي

مولود برج الحمل يحب المغامرة ويتسم بالنشاط والعفوية، كما أنه يتصف بالعناد والتعنت برأيه، فهو يلتزم بالقيام بعمله ضمن الطريقة التي يفكر فيها، كما أن أصحاب هذا البرج يستطيعون اتخاذ القرارات الحاسمة والخاصة بمستقبلهم بصرامة شديدة، الأمر الذي يقودهم إلى الوصول للمناصب القيادية في سن صغيرة، إذ انه برج قيادي بالفطرة، يستطيعون التغلب على الأزمات والمشكلات التي يتعرضون لها باستمرار.

صفات رجل الحمل

قيادي مولود برج الحمل بطبعة كما أن لديه ثقة عالية بالنفس لا يستطيع أحد أن يشعره بالعكس، كما أنه يتميز أيضا بأنه يبحث عن الفرص لصناعتها، ولا ينتظر حدوث الفرص نتيجة للظروف المحيطة، ويحرصون على استغلالها بشكل جيد، كما أنه لديه المزيد من الطاقة التي تجعل منه شخصية نشيطة وحيوية، ويحرصون دائما على وضع خطط لمستقبلهم تجعلهم يقومون بتنظيم حياتهم المستقبلية، لتجنب العشوائية بها.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لأصحاب هذا البرج أنه بالرغم الضغوط.. اليوم يغمرك الفلك بكل الخير ويدفعك للقيام باستثمار أو نشاط مالي.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

أما على المستوى العاطفي فالقمر في منزل الحب يجعلك عاطفيا وتستعيد تفاؤلك.. تخيم عليك الرومانسية وقد يمدك القمر بعواطف جياشة تساعدك على الإصلاح.

عيوب برج الحمل

لا يصدر من مولود الحمل أخطاء فهو برج يحافظ على تصرفاته ولذا عيوبه لا تغضب من حوله والبعض الآخر يغضب منها وفي مقدمتها الأنانية، فلديهم القدرة على فعل أي شيء للحصول على الشيء الذي يرغبون به، كما أنهم سريعي الغضب، ولا يصفون تجاه الأشخاص بسهولة، ولكنهم يظلون يتذكرون الأفعال السيئة التي قام بها الأشخاص الآخرون تجاههم، حتى وإن لم يكن هناك نية لإيذائهم، كما أنهم يحرصون دائما على لفت انتباه الأشخاص المحيطين بهم، ويعد العيب الأبرز في شخصيتهم هو الغضب.