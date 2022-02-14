محافظ الشرقية يقود حملة لإزالة قاعة تصوير مخالفة بأبو حماد

قاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، حملة لإزالة قاعة تصوير خارجي تحت الإنشاء، مُقامة بالمخالفة على الأرض الزراعية بمركز أبو حماد، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف، وتطبيق القانون بكل حزم.

المحافظ يتفقد سير العمل بالمنشآت الصحية بأبوحماد

وأجرى محافظ الشرقية جولة مفاجئة بمركز أبو حماد، اليوم الاثنين، لتفقد سير العمل بالمنشآت الصحية والخدمية، والتأكد من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، حيث تلاحظ له وجود مبنى تحت الإنشاء مُقام على الأرض الزراعية بطريق «الماركيزة - حي المغازي» بمدينة أبو حماد، وعلى الفور، أمر رئيس المدينة باستدعاء «لودر»، وإزالة المبنى فوراً، وتطبيق القانون على المخالف.

حسم التعديات المقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية

أكد محافظ الشرقية أن الدولة حريصة على فرض هيبتها وإنفاذ القانون، والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات المقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تحقيقاً لمبدأ سيادة القانون والتعامل الفوري مع جميع المخالفين.

تنفيذ حملات الإزالة لكافة التعديات على الأراضي الزراعية

ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية القروية وقوات الأمن، باستمرار تنفيذ حملات الإزالة لكافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والمُقامة بدون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأصدر محافظ الشرقية، في وقت سابق، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالمرور اليومي لرصد أي حالات بناء بالمخالفة، والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ اللازم قانوناً، وإزالة المخالفات في المهد قبل أن تتفاقم وتصبح كتلاً خرسانية يصعب التعامل معها.