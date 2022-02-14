قطاع السيارات أبرز المستفيدين..توقعات بزيادة إنتاج الرقائق الإلكترونية

قالت رابطة صناعة أشباه الموصلات «الرقائق الإلكترونية»، اليوم الإثنين، إن مبيعات الرقائق الإلكترونية سجّلت رقمًا قياسيًا في عام 2021 عند 555.9 مليار دولار، بزيادة 26.2% على أساس سنوي، وتتوقع نموًا بنسبة 8.8% لعام 2022 مع استمرار شركات تصنيع الرقائق في زيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب.

وتعد الرقائق الإلكترونية جزءًا أساسيًا في صناعة السيارات والهواتف والحواسيب، وتأثرت القطاعات المنتجة بنقصها منذ بدء جائحة كورونا بشكل كبير، ما أدى إلى تراجع الإنتاج والمعروض من تلك المنتجات.

وأضاف بيان الرابطة، أنه لا يزال الوضع يتجه بقوة نحو زيادة الطلب على الرقائق الإلكترونية المستخدمة في قطاعات إنتاج السيارات والحواسيب والهواتف، مشيراً إلى أن المبيعات في عام 2020 نمت بنسبة 6.8% مقارنة بالعام السابق.

استثمارات جديدة بعشرات المليارات 2021

وأعلنت كبرى شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، ومن بينها شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية، وشركة سامسونج للإلكترونيات، وشركة «إنتل كورب»، عن عشرات المليارات من الدولارات في استثمارات للمصانع الجديدة خلال العام الماضي، حيث أنّ الجائحة أدت إلى استمرار زيادة الطلب.

الرابطة تتوقع زيادة الطلب على الرقائق الإلكترونية

وذكر بيان رابطة صناعة أشباه الموصلات: «نعتقد في المستقبل القريب أنه سيكون هناك الكثير من الطلب للقيام ببناء مصنع قوي للغاية، وتم بيع 1.15 تريليون من أشباه الموصلات في عامين، مع تحقيق أكبر نمو بين رقائق الدرجة الآلية التي يمكنها تحمل الحرارة والتحديات المادية الأخرى، وارتفعت المبيعات لهذا القطاع بنسبة 34% مقارنة بالعام السابق عند 26.4 مليار دولار، وأنّ مبيعات الوحدات ارتفعت بنسبة 33%».

وأشارت إلى أنّ الصين ظلت أكبر سوق فردي لأشباه الموصلات، حيث بلغ إجمالي المبيعات 192.5 مليار دولار في عام 2021، بزيادة قدرها 27.1% عن العام السابق.