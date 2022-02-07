فولكس فاجن: لا نتوقع نهاية أزمة أشباه الموصلات هذا العام

أعلنت شركة فولكس فاجن الألمانية، أنّها لا تتوقع انتهاء أزمة النقص العالمي في أشباه الموصلات هذا العام، في الوقت الذي قد تتوقع فيه تراجع حدة الأزمة بشكلٍ طفيف في النصف الثاني من العام الجاري.

وقال مراد أكسل رئيس المشتريات في مجلس إدارة فولكس فاجن، في بيان، إنَّ الوضع المتقلب سيؤثر عليهم على الأقل بعد النصف الأول من هذا العام.

وأضاف أنّ هناك قضايا هيكلية واضحة، مع استمرار الطلب في الارتفاع في صناعة السيارات، فبدلاً من النظر في المطالبة بتعويضات من الموردين الذين تأخّروا عن تسليم الرقائق، كان يجب التركيز على العمل عن كثب معهم؛ لضمان توافر أفضل.

وتابع بأنّه يجب أن يصبح من الأسهل إجراء تنبؤات موثوقة في عام 2023، عندما يتم توفير المزيد من الطاقة الإنتاجية لأشباه الموصلات عبر الإنترنت.

مضاعفة المبيعات من السيارات الكهربائية

وقال ستيفان ولينشتاين رئيس فولكس فاجن في الصين، إن شركة صناعة السيارات الألمانية ترغب في مضاعفة مبيعاتها من السيارات الكهربائية، التي تعمل بالبطاريات هذا العام، لكنه حذّر من أنَّ انخفاض إمدادات أشباه الموصلات يعيق جهودها، وفقاً لـ«روتيرز».

وتضررت شركات صناعة السيارات في جميع أنحاء العالم من نقص أشباه الموصلات الناجمة عن اضطرابات COVID-19، وكذلك الطلب المتزايد على أشباه الموصلات في الشركات الإلكترونية الاستهلاكية.

وتضم مجموعة فولكس فاجن، العديد من العلامات التجارية المختلفة مثل أودي وبنتلي وبورش.

مليون سيارة كهربائية سنويا بالصين في عام 2023

وقال رالف براندستايتر، الرئيس التنفيذي لعلامة فولكس فاجن، إنّ فولكس فاجن ستكون قادرة على بناء مليون سيارة كهربائية سنويًا في الصين في عام 2023، وفقاً لـ«رويترز».

وبلغت مبيعات الشركة الألمانية نحو 70625 من سياراتها الكهربائية المعرفية في الصين العام الماضي، فيما كانت تتوقع أن تبيع من 80 إلى 100 ألف سيارة، مع تأثر الإنتاج أيضًا بتفشي COVID-19 الإقليمي إضافة إلى المشكلات المتعلقة بالرقاقة.