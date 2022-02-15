حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 15-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يعرف مولود برج الثور، بأنه أحد الأبراج الترابية، لهذا فهو ينفر بشدة من أصحاب الأبراج النارية أو الهوائية، كما أنه يتوافق بشكل كبير مع الأبراج الترابية المماثلة له، ويتسم مواليد هذا البرج، بقدرتهم الكبيرة على تحمل المسؤولية، كما أنه يتصف بالعناد الشديد.

حظك اليوم مولود برج الثور اجتماعيا ومهنيا

تؤكد لك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن القمر اليوم في وضع معاكس، وقد يكون ذلك سببا في تعرضك للصدام اليوم على الصعيد المهني، وذلك وفق حظك اليوم، لهذا يجب أن تكون حذرا في تعاملات اليوم في العمل، وأن تصبر وتتعامل بهدوء مع من حولك.

حظك اليوم مولود برج الثور عاطفيا

تنصحك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، بالمرونة في تعاملاتك مع الطرف الآخر اليوم، وذلك لأن الشمس وعطارد في مربع برجك، وهذا قد ينتج عنه بعض الخلافات مع شريك حياتك، وفق حظك اليوم، ولهذا يجب أن تتحلى بالمرونة في المناقشة معه، وعدم اتخاذ قرارات متسرعة، أو غاضبة، حتى تستطيع أن تتجنب الخلاف اليوم.

مميزات برج الثور

يتسم مولود برج الثور، أنه شخص مخلص ومثالي، يحب القيادة، لديه نوع كبير من التفاؤل والإيجابية، من الصعب إصابته باليأس والإحباط، يعتمد عليه دائما، يشعر بالمسئولية في عمله، وبين أصدقائه ووسط العائلة، يفكر جيدا قبل اتخاذ قراراته، ويتقبل النقد الإيجابي لشخصيته.

عيوب برج الثور

مولود برج الثور، هو شخص غيور، يسعى دائما ليكون الأفضل في دائرة أصدقائه وبين عائلته، حيث يحب أن يكون متميزا، كما أنه ليس شخصية نشيطة، وكثير ما يكون كسولا، ويفضل الاسترخاء، وهو سريع الانفعال وسريع الغضب، كثير ما يفضل عمله عن حياته العائلية، كما أنه شخص متملك، خاصة في علاقاته مع الطرف الآخر.