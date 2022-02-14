حظك اليوم برج الثور الاثنين 14-02-2022 مهنيا وعاطفيا

يحمل هذا العام أجواء سعيدة لأصحاب برج الثور على كافة الأصعدة لكن يجب أن يحذر من الخلافات مع بعض الزملاء قد تكون لها انعكاسات على نوعية العمل، وهذا ليس في مصلحته، أما عاطفيًا هذا العام عليه أن يجد السبب الحقيقي لردة فعل الشريك إذا كان مرتبطا حيث إن ذلك سيسهّل الأمور لتوضيح النقاط العالقة بينهما والتوصل إلى حل يرضيهما.

أما على المستوى الصحي بالنسبة لمولود برج الثور، فيجب أن يبتعد هذا العام قدر الإمكان عن العصبية الزائدة، فالضرر الذي تسببه لك يكون سلبيًا جدًا على وضعك الصحي هذا العام لذلك يجب أن يحذر.

صفات الثور

يعرف عن هذا المولود أن لديه حب كبير للمعرفة، ما يجعل المحيطين به يعتقدونه شخصية فضولية، ويتميز أيضا بأنه شخصية مسئولة، يمكن الاعتماد عليه في الكثير من المواقف، يفضلون عيش حياة مستقرة، ولا يميل إلى المغامرة بأي شيء، كما لدية قدرته على تكوين علاقات اجتماعي ناجحة، تجعل من مولود برج الثور شخصية محبوبة لدى الآخرين بشكل كير، وعندما تواجهه علاقات صعبة وأشخاص غير مرنة في التعامل، يستطيع أن يتخطى المشكلات والأزمات التي قد تؤثر على العلاقة، يفضل مولود برج الثور الخروج لقضاء وقت ممتع برفقة الأصدقاء في النهار.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

وتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمولود برج الثور اليوم، إن القمر معاكس في منزلك الرابع.. لا تستسلم للقلق وهدئ من روعك لتحسن التصرف.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

أما على المستوى العاطفي والعائلي فالوضع الفلكي يدفعك للتعنت والرغبة في فرض آرائك وينصحك الفلك أن تسترخي ولا تدع الروح التشاؤمية تسيطر عليك.

كيف يرى مولود الثور الحب

ومن المعروف عن برج الثور أنه يستطيع الانسجام مع شريك حياته بشكل كبير، ويسعى دائما إلى تكوين أسرة، كما يحرص دائما على توفير ما يحتاج إليه شريكه حتى يستطيع الشعور بالسعادة الكاملة، كما أنه دائما يبحث عن العلاقات العاطفية طويلة الأمد، غذ انه يميل إلى الاستقرار في العلاقة، كما يتميز هذا المولود بكونه لديه شخصية عاطفية ورومانسية بشكل كبير.