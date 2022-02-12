حظك اليوم برج الثور السبت 12-02-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الثور بالطبع الهادئ، فهو من الشخصيات التي يلجأ لها الجميع لطلب النصحية، لأنه يتسم بالعقل في مختلف أمور الحياة، وهو يحتل الترتيب الثاني بين الأبراج، كما أنه يتعامل بلطف مع مختلف الأشخاص من حوله، ويفهم الغير، كما أنه يكره الشخصيات التي لا تتسم بالذوق في التعامل.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الثور أن يبذل قصاري جهده في العمل حيث أن القمر في منزلك الثالث ما يعطيك مثالًا جيدًا يُحتذى به، وتحقق أهدافك في العمل، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب لبحث قضية فكرية أو فنية تشغلك، ووفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي اليوم السبت 12 فبراير الجاري، عليك أن تستغل الفرصة وتهتم بعلاقة شخصية أو عاطفية، مع من تحب حتى تكون مع شريك حياة مناسب.

عيوب مواليد برج الثور

ومن أبرز عيوب برج الثور الغيرة، فهو يميل للغيرة من الآخرين حتى في حال امتلاكه أمورًا مادية أفضل، فهو يحب أن يكون الأفضل في كل شئ، كما أنه يحب تملك الأمور والأشخاص في حياته، ويكره ألا يشارك أشيائه مع الآخرين.

ويتسم مولود برج الثور بالتوتر فهو يظهر توتره في شكل صراخ وخناق، ويكون من الصعب إيقافه، كما أنه لا يتحمل الضغوطات في العمل، ما يجعله يشعر بالإحباط في كثير من الأحيان، كما أنه يحب التملك في الأمور المادية.

وظائف برج الثور

ويتميز أصحاب برج الثور بالقدرة على العمل في الوظائف الإدارية التي تحتاج لقيادة فريق، فيمكنهم العمل في الإدارة التنفيذية، لأنهم رائعون في توكيل المهام، ووضع كل شخص من الفريق في مكانه المناسب، ويسعون لتقديم كل ما يلزم لإنجاز مهامهم على أفضل وجه.

ومولود برج الثور على استعداد تام لبذل الجهد في الأعمال الشاقة، ويبذلون قصارى جهدهم في العمل ولا يبخلون عليه بأي شيء لتحقيق النجاح فيه، والوصول لأعلى المناصب.