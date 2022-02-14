«الشيوخ» يُحيل 7 اقترحات من أعضائه للحكومة.. أبرزها علاج مرضى الهيموفيليا

أحال مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة بهاء أبو شقة وكيل المجلس 7 اقتراحات برغبة مقدمة من النواب إلى الحكومة بعد مناقشتها باللجان المختصة والانتهاء إلى تقرير اللجان بتوصياتها وتتضمن التقارير التي سيناقشها مجلس الشيوخ تقرير لجنة الشؤون الصحية الاقتراحين المقدمين من النائبة نيفين جورج الانطونى والنائبة سلوى الحداد، بشأن علاج مرضى الهيموفيليا «نزيف الدم الوراثي»، إضافة إلى مناقشة تقرير لجنة الزراعة والرى عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالماجد الأحمر، بشأن عدم فتح فرع للهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة قنا،.

اقتراحات برغبة للنواب

وأحال «الشيوخ» تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدمة من النائب محمود القط، بشأن إنشاء تطبيق إلكترونى يشمل المعلومات السياحية عن مصر، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عمر زايد، بشأن إعادة تخطيط وتطوير وتنمية حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة، بشأن إنشاء أبلكيشن خاص بوزارة الشباب والرياضة وبه تعريفات الرياضة وقوانينها وربط مراكز الشباب رقميا والتفاعل المباشر مع المواطنين، واقتراح برغبة مقدم من النائبة هيام فاروق، لاستكمال المرحلتين الثالثة والرابعة من أعمال إنشاء المتحف الأتوني، واقتراح برغبة مقدم من النائب رمضان إمام بشأن إنشاء فرع لجامعة الأزهر بالإسماعيلية.

ويواصل المجلس نظر ما يستجد من أعمال، وقرر المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إحالة مناقشات الجلسة بشأن سياسات الحكومة لتعميق النصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية للجنة الصناعة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

تشكيل أمانة فنية لتعميق المنتج المحلي

جاء ذلك بعد أن عقبت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، على ملاحظات أعضاء المجلس خلال المناقشات بشأن سياسات الحكومة في هذا الشأن.

وأعلنت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، تشكيل أمانة فنية لتفضيل المنتج الصناعي المصري، بهدف تعميق المنتج المحلي، بالاشتراك مع العديد من الوزارات والهيئات.

الرقابة الإدارية والتنمية الصناعية

وأوضحت الوزيرة، أن اللجنة التي تم تشكيلها تضم ممثلين عن الرقابة الإدارية والتنمية الصناعية، ووزارة المالية وهيئة المواصفات والجودة، وتضمنت أهم أعمال تلك الأمانة التعامل مع 2521 كراسة شروط ميسرة، مع الحرص على توطين الصناعى المحلية في قطاعات النقل والإسكان والهيئة العربية للتصنيع والمناطق الحرة والاستثمار. وناقشس مجلس الشيوخ اليوم طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد حلاوة خلال الجلسة العامة بحضور وزيرة التجارو والصناعة نيفين جامع ووزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد حول تعميق المنتج المحلي واستعرضت جامع خلال بيانها الجهود التي تبذلها الدولة لتعميق المنتج المحلي وتنمية الصادرات واحلال المنتجات المحلية محل عدد من السلع التي كان يتم استيرادها وكما وافق مجلس الشيوخ في جلسته ايضا على الحجساب الختامي للموازتة المخصصة للمجلس عن السنة المالية السابقة 2020/2021 والبالغة 500 مليون جنيه وتم الموافقة عليها بابلا بابا وفق قانون ربط الموازنة