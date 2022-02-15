حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 15-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يتسم مولود برج الجوزاء، أنه شخص ذكي وسريع البديهة، كما أنه دقيق الملاحظة، لكل الأمور التي تواجهه في حياته، حيث يسعى لتحليل كل شيء قبل اتخاذ أي قرار، كما أنه شخص صادق ومخلص، ويكره الكذب، لديه قدرة كبيرة على إقناع كل من حوله، وذو شخصية مزدوجة في بعض الأحيان، مما يجعله شخصا محيرا لمن حوله.

حظك اليوم مولود برج الجوزاء مهنيا

أن القمر اليوم يمد مولود برج الجوزاء، بسرعة البديهة في التعامل داخل نطاق العمل، مما يجعلك قادرا على العمل بنشاط كبير، ويصبح اليوم متنفسا لك من خلال هذا النشاط.

حظك اليوم مولود برج الجوزاء اجتماعيا وعائليا

تؤكد لك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن وفق حظك اليوم، فإن الفلك يدعم علاقاتك الاجتماعية والعائلية اليوم، لهذا يجب ألا تتردد في قبول الدعوات من جانب العائلة أو داخل محيط الأصدقاء.

مميزات برج الجوزاء

يتسم مولود برج الجوزاء، أنه شخص عاطفي، يسعى للتميز في عواطفه مع الطرف الآخر، كما أنه رومانسي في قراراته وتفكيره معها، ودائما ما يسعى للتعبير دائما عن مشاعره وعواطفه للطرف الآخر، كما أنه يتمسك بعلاقاته لفترات طويلة، لهذا يسعى للارتباط بعد فترة طويلة من التفكير، كما أنه يختار بدقة من يمنحه ثقته، وهو شخص مرن، يحب السفر والمغامرات، يتوافق مواليد هذا البرج مع مواليد الدلو والأسد والقوس، والسرطان، حيث كثير من يميل إليهم في محيط عائلته وأصدقائه، ومحيط العمل، في حين أنه لا يتوافق على الإطلاق مع مواليد برج الجدي، وبرج العقرب.

عيوب برج الجوزاء

من أبرز عيوب مولود برج الجوزاء، أنه شخص متقلب المزاج، وسريع الغضب، يرفض النقد، من الصعب معرفة ما يفكر فيه.