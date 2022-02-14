حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 14-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الجوزاء أنه من الأبراج التي تستطيع التعبير عن نفسه بسهولة ووضوح، كونه يمتلك أسلوبا مميزا عند التحدّث مع الآخرين، ما يساعده على تحقيق النجاح، كما أنه يُساعد الآخرين على التخلص من اكتئابهم وتخطي لحظاتهم العصيبة باستعمال حس الدعابة، وأخيرا دائما ما ينال هذا البرج إعجاب زملائه ورؤسائه في بيئة العمل بسبب مهارات التواصل وانفتاحه عليهم.

كما يتميز بأنه شخصية كريمة بشكل كبير، لا يتصف بالأنانية، ولكنه يضغط على ذاته في سبيل راحة الآخرين، ما يجعلهم يبحثون عن الحظ اليومي الخاص به، ونقدم من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الأبراج عبير فؤاد أصحاب برج الجوزاء بعدة نصائح اليوم على المستوى المهني والاجتماعي، في مقدمتها وأبرزها بأن الوضع الفلكي يساعدك على تنظيم أفكارك ويمنحك سرعة بديهة ويقظة وقدرة كبيرة على الإقناع والتفاوض.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

أما على المستوى العاطفي والعائلي، فإن القمر في منزلك الثالث يدفعك اليوم نحو أن تكون أكثر اقترابا ممن حولك وممن تحب.

المرأة الجوزاء

أما عن المرأة الجوزاء فيعرف عنها أنها تحب تكوين الكثير من الصداقات الجديدة، وتحب مواجهة التحديات التي تحفز عقلها وتفكيرها، كما يدفعها فضولها للبحث عن كل شيء، مما يجعلها تمتلك معلومات عن كل شيء حتى لو كانت قليلة، وأخيرا تحب مشاركة آرائها والتكلم عنها، وتعطي نصائح جيدة لمن حولها وخصوصاً في الأمور الاجتماعية.

الحب ومولود برج الجوزاء

يعرف عن مولود الجوزاء أنه من الأبراج التي يعرف عنها الرومانسية الشديدة، ولذلك يجب أن يعي الشريك تلك الجزئية في حال الموافقة على الارتباط بمولود هذا البرج الهوائي.

مشاهير برج الجوزاء

اللاعب محمد صلاح، الفنانة أنجلينا جولي، وعبدالحليم حافظ، والممثلة فاتن حمامة، والممثل محمد عبدالعزيز، والممثل محمد رمضان، والمخرج هنري بركات، والفنانة رقية إبراهيم.