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محمود مسلم

البرلمان الروسي يجيز الاعتراف باستقلال «دونيتسك ولوهانسك» في أوكرانيا

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سحر المكاوى
02:14 م | الإثنين 14 فبراير 2022
بوتين

بوتين

أحال أعضاء البرلمان الروسي، مشروع قرار الاعتراف باستقلال  منطقتي «دونيتسك ولوهانسك»، الأوكرانيتين إلى الرئيس بوتين وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل، أجاز أعضاء البرلمان الروسي، قبل قليل، مشروع قرار يعترف باستقلال المنطقتين الأوكرانيتين.

توترات بين روسيا وأوكرانيا 

يأتي ذلك بعد ساعات من طلب أوكرانيا لقاءًا عاجلًا مع روسيا بشان الحشد الروسي على الحدود مع  أوكرانيا، وسط تصاعد التوترات بشان غزو روسي محتمل.

وكان سفير أوكرانيا لدى لندن ألمح فى تصريحات اليوم إلى تراجع كييف عن طلبها بالانضمام للناتو، قبل أن يتراجع عن تصريحاته قائلا: «أسيئ فهم تصريحاتي».

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بقلم سحر المكاوى