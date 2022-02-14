السجن من عام إلى 6 سنوات لـ 3 متهمين في واقعتي قتل بالقليوبية

أصدرت محكمة جنايات بنها، اليوم الإثنين، حكما بالسجن عامين لربة منزل قتلت زوجها في مشاجرة بينهما في مركز شبين القناطر، وحكما بالسجن 6 سنوات لشخص وعام واحد لآخر بسبب قتل زميلهما لخلافهما على 1000 جنيه ثمن مخدرات، صدرت الاحكام برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب رئيس محكمة جنايات بنها وعضوية المستشارين أمير عادل رمزى والمستشار سامح عبد الغنى العنتبلى وأمانة سر كمال حلمى جاويش

تفاصيل واقعة قتل ربة منزل لزوجها

شهدت الواقعة الأولى، الحكم على ربة منزل بالحبس عامين بسبب وقوع مشاجرة بينها وزوجها الذي سبها وأهلها وطعن في شرفها، وعندما عاتبته استطرد في السب والطعن في شرفها، فجذبت سلاحا أبيض (سكين) وهددته ليخرج من شقتهما، وعلى إثر ذلك تشاجرا معا فجذب السكين من يدها فاستقرت في صدره وأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

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ودلت التحقيقات في الواقعة، أن شخصا يحمل جنسية عربية متزوج من مصرية ومقيمين بقرية كفر الصهبى بشبين القناطر، طعنته زوجته بسكين في مشاجرة بينهما، وتم ضبطها وتحرر محضر بالواقعة، وأحيلت لجهات التحقيق وأمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن جثة المجنى عليه.

وتبين من التحقيقات أن الزوجة تدعى «ر. ا»، 35 سنة، متزوجة من القتيل منذ 10 سنوات ولديهما 4 أطفال صغار، وأكدت على أسباب المشاجرة، فيما اعترفت الزوجة بأنها وراء الواقعة بعد أن ثبت من معاينة الجثة وجود شبهة جنائية في الواقعة.

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تفاصيل قتل شاب بسبب المخدرات

في الواقعة الثانية، قضت محكمة جنايات بنها بحبس شابين لقتلهما أخر في مشاجرة بسبب المخدرات، إذ قررت المحكمة سجن الأول 6 سنوات والثاني سنة، لقتلهما المجني عليه «حسن ع» عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد، وذلك إثر نشوب مشاجرة بينهم، حيث حمل المجني عليه سلاحا أبيض استخلصه منه المتهم الثاني في محاولة لفض المشاجرة، إلا أن المتهم الأول استل السلاح الأبيض (السكين) من المتهم الثاني وسدد للمجنى عليه طعنة في صدره، قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.