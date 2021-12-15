بريد الوطن.. ماذا نفعل نحو جرائم القتل؟

تعددت جرائم العنف والقتل بصور بشعة، ومنها التمثيل بالجثمان الذى يثير الغضب فى نفوسنا، ويبث حالة القلق والخوف من تفشى هذه الظاهرة فى المجتمع، أو تستخدمها الجماعات الإرهابية المختفية وأعداء مصر، وتأثير ذلك كله السلبى على السياحة العالمية والاستثمار وسفر العمالة للدول الخارجية، لذا نحتاج لأحكام عاجلة وسريعة مع توفير أعلى مستوى من جهات التحريات المختلفة، بما يضمن الأمانة والمصداقية فى نقل التحريات بما حدث على مسرح الجريمة، وتكثيف دور الإعلام والثقافة فى التوعية، وعمل مسلسلات تعرف بأخلاق وعادات وتقاليد مصر الحبيبة النابعة من الإيمان بالله، وطريقه الصحيح ومفهوم الإنسانية، وتكثيف رجال الدين للتوعية والنصائح والإرشادات والمواعظ الحسنة التى تحث عليها الأديان بالمفهوم الصحيح.

وعلى الجهات الأمنية تكثيف الحملات والدوريات المتنقلة فى الشارع، لضبط الخارجين عن القانون وتجار المخدرات «مستورد وموزع كبير وصغير»، ووضع مادة التربية العسكرية بجميع المدارس والجامعات، مع وجود مختص عسكرى للحث على الانضباط، والعمل الجاد والاحترام المتبادل، ونبذ أى عنف، وتقييم الطلبة من خلال ذلك حتى يقوَّم من يحيد عن النظام والسلوك التربوى اد الصالح، وإقامة ندوات توعوية بمراكز الشباب والرياضة وبيوت الثقافة والمدارس والملاعب بجميع القرى والعزب والمناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية.. حمى الله مصر.

رفعت يونان عزيز - قلوصنا - سمالوط - المنيا

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