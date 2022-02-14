«ثقافة الشيوخ» تناقش تطوير منطقة البهنسا الأثرية بالمنيا.. البقيع الثاني

ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم، وبحضور هيئة مكتب اللجنة، اليوم، اقتراحا برغبة مقدم من النائب زين الأطناوي بشأن تطوير منطقة البهنسا التاريخية بمحافظة المنيا.

تطوير منطقة بهنسا التاريخية

وأكد الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة، خلال كلمته، أهمية منطقة البهنسا التاريخية، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تكون مزارا سياحيا كبيرا، يجذب العديد من السياح من جنسيات مختلفة لما يحمله من قيمة وحضارة مصرية.

وطالب النائب زين الأطناوي، بضرورة تطوير منطقة بهنسا السياحية، موضحًا أنها إحدى قري مركز بني مزار، وذات أهمية سياحية وتاريخية ودينية كبيرة، حيث دُفن بها الكثير من صحابة النبي محمد بعد انتقالهم إلى مصر.

واشار «الأطناوي» إلى قيمة المنطقة سياحيا كونها تحتوي على العديد من الآثار، وتعتبر البقيع الثاني، ويمكن أن تكون مقصدا مهما للمصريين والأجانب من خارج مصر ولابد من وضعها على الخريطة السياحية للسياحة الدينية والتاريخية.

إنشاء مطار جديد وشاشات سياحية خاصة

وأوضح عضو «الشيوخ» أنه يجب تحسين شبكة الطرق وإنشاء مجموعة من الفنادق ومطار جديد بالمنطقة مع تزويدها بشاشات عرض للترويج للسياحة في المنطقة وفي محافظة المنيا.

وأكد أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار، في كلمته خلال اجتماع اللجنة، أهمية منطقة البهنسا، خاصة أن معظم من جاءوا مع عمرو بن العاص أثناء الانتقال من الجزيرة العربية إلى مصر فضلوا الحياة في الصعيد، وعدد كبير من أهالي الصعيد ينتمون إلى نسلهم.

تفاصيل مشروع تطوير منطقة البهنسا التاريخية

وأضاف «طلعت» أن هناك مشروع تطوير وترميم للبهنسا التي زارها وزير الساحة المنطقة منذ عامين، لكن الطرق والبوبات مسئولية التنمية المحلية، وأوضح أن سبب تأخر اكتمال التطوير هو جائحة كورونا.

وأشار إلى أن عملية التطوير شملت ترميم كامل ودرء خطورة عن القباب ومعالجة للشروخ والاضاءة الاثرية والاهتمام بالمنطقة كمزار سياحي لتقديم الخدمات كاستراحات للزوار وباقي الخدمات المختلفة لاعداده كمزار سياحي.

وناقشت اللجنة الاقترح برغبة المقدم من النائب زين الاطناوي أيضا بشأن تطوير الكنيسة الأثرية بدير الجرنوس بمحافظة المنيا.