نقيب المهندسين: الرئيس السيسي أحدث طفرة في شبكة الطرق القومية

قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، إن شبكة الطرق القومية في مصر حتى عام 2014 كانت 20 ألف كيلو متر، ولكن جرى إضافة 5 آلاف كيلو متر و21 محورا على النيل تمكنت من حل المشكلات المروروية التي تعطل الإنتاج والحركة.

الرئيس السيسي أحدث طفرة بشبكة الطرق القومية في 7 سنوات

وأوضح «ضاحي» خلال مدخلة عبر ZOOM لبرنامج مساء DMC مع الإعلامي رامي رضوان، أنه منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية وقد أحدث طفرة في شبكة الطرق القومية في 7 سنوات بشكل غير مسبوق، فمصر كان ترتيبها عالميا 118 عالميا أصبح 28 في جودة الطرق والتوسعات التي جرت بها.

مصر بها 5.5 مليون سيارة تتلقى دعم بـ22 مليار جنيه سنويا في البنزين

وأشار ضاحي، إلى أن شبكة الطرق القومية يجرى تطويرها منذ وحتى اليوم 2014 وارتبطت بشبكات النقل الجماعي، خاصة مع رصد وحصر الدعم الذي كان ينفق في سولار السيارات والمنتجات البترولية، وأن مصر بها 5.5 مليون سيارة تتلقى دعم بـ22 مليار جنيه سنويا في البنزين، ومن هنا جرى توجيه الدعم لوسائل النقل العام، وفي استراتيجية مصر 2030 أصبحت هناك طرق نقل جماعي جديدة من خلال خطوط المترو الجديدة التي تربط المدن ببعضها البعض، والقطار المكهرب الرابط بين مدينة السلام والعاصمة الإدارية الجديدة، ويربط مدينتي بالتجمع، وخطوط المونوريل وغيرها.

لفت ضاحي إلى أن الدولة اعتمدت على المحطات التبادلية في خطوط المواصلات لتقليل الكثافة المرورية التي كانت تدخل من شرق القاهرة وانخفضت إلى 50% بفضل وسائل المواصلات الجديدة مع تقليل زمن الوصول بسبب زمن التقاطر بين القطارات الذي وصل إلى 9 دقائق، مضيفا أن شبكة الطرق ومحاورها الجديدة تسهل سرعة الانتقال من وإلى القاهرة، ومنها محاور الفردوس وجيهان السادات والفريق العصار ولولا وجودها لكانت حدثت أزمة.