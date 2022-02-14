تعرف على موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة أسيوط

كشف مصدر بمديرية التربية والتعليم في محافظة أسيوط، عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة أسيوط، إذ من المقرر أن يتم إعلان النتيجة، يوم السبت المقبل، عقب اعتمادها من المحافظ اللواء عصام سعد، فور الانتهاء من تصحيح الأوراق ورصد الدرجات خلال الأيام المقبلة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة أسيوط

ذكر المصدر، في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية، بدأت منذ السبت الماضي، وتسير بانتظام ويسر، وتنتهي بانتهاء تصحيح أوراق إجابة كل مادة، بحد أقصى 10 أيام، ومن المقرر إعلان موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة أسيوط خلال الأسبوع المقبل.

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ويمكن للطلاب وأولياء الأمور، الاستعلام عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة أسيوط، عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، ومن المقرر أن يتم إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية على موقع المديرية فور ظهورها.

حريصون على تلبية احتياجات المعلمين

أكد المصدر، أن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، حريص على إعلان موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة أسيوط، وتلبية احتياجات المعلمين ومقدري الدرجات، وفقا للإمكانات المتاحة، تنفيذا لتوجيهات الوزارة والمحافظ.

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وكان وكيل وزارة التربية والتعليم، قد أعلن أن المديرية بذلت كل الجهد لتوفير الراحة للمصححين، وتذليل العقبات للمقدرين، حتى يتم التصحيح في جو من الهدوء، مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته بعدم التردد في الرجوع إليه في أي مشكلة في أثناء عملية التصحيح فور ظهورها، للعمل على حلها.

ويذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية بأسيوط، انتهوا يوم الخميس قبل الماضي، من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسى 2021 - 2022.