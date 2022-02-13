رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الترم الأول.. برقم الجلوس

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، نتيجة امتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022 بنسبة بنجاح 73.91% لطلبة النظامي، و51.39% للمنازل.

وتقدم للامتحان 61 ألفا و536 طالبا للنظامي، حضر منهم 61 ألفا و91 طالباً للنظامي، وتقدم لامتحان المنازل 962 حضر منهم 899 طالباً.

وبلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية المهنية 74.12%، في حين بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 72.72%، بينما وصلت نسبة النجاح إلى 100% لطلاب الإعدادية المهنية أمل للصم وضعاف السمع.

ولمعرفة النتيجة يمكنك اتباع الرابط التالي

http://www.benisuef.gov.eg/New_Portal/Natega/prep/prep.aspx

محافظ بني سويف يهنئ أولياء الأمور والطلاب

وتقدم محافظ بني سويف بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة، وفي الحياة العملية، مؤكدا على أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الحقيقي الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا نصب أعينهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

إدارة بني سويف الأولى في نسبة النجاح والفشن الأخيرة

من جانبه، أوضح محمد عبد التواب وكيل الوزارة أن إدارة تعليم بني سويف جاءت في المركز الأول من حيث نسب مؤشرات النجاح بنسبة 88.19%، ثم إدارة ببا في المركز الثاني بنسبة 83.77%، وإدارة ناصر في المركز الثالث بنسبة 77.75%، والواسطى في المركز الرابع بنسبة نجاح 65.97% ، تلتها إدارة تعليم إهناسيا بنسبة 65.34%، فإدارة سمسطا بنسبة 62.11%، وإدارة تعليم الفشن في المركز السابع بنسبة 60.61%.