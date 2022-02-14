تعرف على موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

كشف مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية سيتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة على موقع المحافظة، بعد اعتمادها من قبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية.

انتهاء تصحيح امتحانات الإعدادية في المنوفية

ذكر المصدر، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن كنترول الشهادة الإعدادية انتهى من التصحيح، ويتم حاليا عمل المراجعات والرصد النهائي للدرجات، موضحا أن هناك تعليمات مشددة على ضرورة التدقيق في عمليات الرصد، لكي يحصل كل طالب على حقه في نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية.

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وأوضح، أن الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، تابعت أعمال الكنترول خلال الأيام الماضية، وشددت على عدد من القرارات من بينها عدم السماح لأي من العاملين داخل غرف تقدير الدرجات باستخدام الهاتف المحمول داخل الحجرات، مؤكدة على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي الإصابة بعدوى كورونا.

إعلان التقرير الختامي لمسابقة أوائل الطلبة

من ناحية أخرى، أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، عن صدور التقرير الختامي لفعاليات مسابقة أوائل الطلبة للمراحل التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن، والتي شارك في منافساتها 203 طلاب كأساسيين واحتياطيين.

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وصرحت «قرني» بأن نتائج المرحلة الثالثة والأخيرة من المسابقة على مستوى المحافظة انتهت بفوز مدرسة رابعة العدوية الابتدائية بشنشور التابعة لإدارة أشمون التعليمية بالمركز الأول عن المرحلة الابتدائية، بينما فازت مدرسة سدود الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة منوف التعليمية بالمركز الأول عن المرحلة الإعدادية، فيما فازت مدرسة السادات الثانوية الجديدة بنات التابعة لإدارة السادات التعليمية بالمركز الأول عن المرحلة الثانوية، لتمثل المدارس الثلاثة محافظة المنوفية في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.