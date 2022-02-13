محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.4%

اعتمد اللواء خالد فودة محافظ جنوب نتيجة الفصل الدراسي الأول لامتحان الشهادة الاعدادية، اليوم الأحد، بنسبة نجاح 78.4%ز

وعرض محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، النتيجة على اللواء خالد فودة الذي اعتمد النتيجة علي الفور، موضحاً أن نسبة النجاح في جنوب سيناء هذا العام مرتفعة.

3554 طالبا أدوا امتحانات الفصل الأول

أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أن إجمالي الطلاب الذين أدوا امتحان الفصل الدراسي الاول للشهادة الإعدادية بلغ نحو 3554 طالب وطالبة، وقال إن عملية التصحيح ورصد الدرجات استغرقت نحو 10 أيام.

وقدم محافظ جنوب سيناء الشكر إلي الطلاب والمعلمين وطالبهم ببذل الجهد في الفصل الدراسي الثاني، مشيرا إلى أن التعليم يشهد نهضة كبيرة علي مستوي المحافظة، حيث جري افتتاح ثلاث فصول ذكية في وادي مندر بشرم الشيخ لمنع التسرب من التعليم.

إنشاء 26 مدرسة جديدة

وقال إن الأبنية التعليمية بمحافظة جنوب سيناء تنفذ اكبر خطة في تاريخ المحافظة وهي إنشاء ما يقرب من 26 مدرسة جديدة وتوسعة علي مستوى مدن المحافظة، لاستيعاب كافة الطلاب وتقليل الكثافة داخل الفصول والوصول الي كل التجمعات البدوية.