«بدأت بجرب دي هتخلي مودك كويس وانتهت بالسجن».. قصة حاتم ذو الفقار مع المخدرات

عشرة أعوام، تمر على وفاة الفنان حاتم ذو الفقار، الذي وُلد في 5 يناير عام 1952 بمحافظة المنوفية، ثم انتقل بعد ذلك مع أسرته لكي يستقروا في منطقة العباسية بالقاهرة، وهناك قرر والده أن يلحقه بالكلية الحربية، ولكن بسبب حبه للتمثيل فقرر تركها من أجل الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وسط غضب شديد من أسرته وبالتحديد والده.

بدايات حاتم ذو الفقار

تمكن الفنان حاتم ذو الفقار، من أن يبدأ مسيرته الفنية عن طريق المسرح، إذ شارك في العديد من الأعمال المسرحية، ليتجه بعد ذلك إلى عالم السينما، واستطاع بموهبته أن يكون في الصفوف الأولى لنجوم الفن، خاصًة بعد إتقانه لأدوار الشر، التي لعبها في عدد كبير من الأفلام، مثل: «عنتر شايل سيفه»، و« الغول»، و«المدبح»، و«الراقصة والشيطان»، وغيرهم من الأعمال السينمائية الناجحة.

أعمال حاتم ذو الفقار تقترب من الـ 115 عملًا فنيًا

كما قدم الفنان حاتم ذو الفقار، عددًا كبيرًا من الأعمال الدرامية، مثل: «كلام رجالة»، و«الشاهد والمتهم»، و«جريمة على الشاطئ الهادي»، و«رياح الخوف»، وغيرهم من المسلسلات، حيث استطاع ذو الفقار، أن يقدم ما يقرب من الـ 115 عملًا فنيًا.

حاتم ذو الفقار يقع في فخ إدمان المخدرات

وأثناء تألقه، لم يستطع الفنان الراحل حاتم ذو الفقار، حماية نفسه من المخدرات، حيث أُصيب بالإدمان، وهو الأمر الذي أوقعه بين يدي رجال المباحث ثلاث مرات، وكان من بينها عام 1987، حينما صُدر حكم ضده بالسجن لمدة عام وتم تغريمه 500 جنيه، بالإضافة إلى أنه تم إلقاء القبض عليه بتهمة التعاطي والإتجار في عامي 1994 و1995، ولكن تم تبرئته من هذه القضية.

حاتم ذو الفقار عن تعاطيه للمخدرات

وقال الفنان حاتم ذو الفقار، من خلال لقاء تليفزيوني سابق له، عن بداية تعاطيه للمخدرات، «بدأتها هزار مع أصدقاء السوء بحجة جرب دي هتخلي مودك كويس، وتعرف تشتغل»، مشيرًا إلى أنه وجدها بعد ذلك مثل المرض الخبيث، الذي يستنزف صاحبه، وقرر أن يتوقف عنها.

وفاة حاتم ذو الفقار

وفي 15 فبراير 2012، توفي الفنان حاتم ذو الفقار، داخل منزله وحيدًا، وعثرت عليه أسرته بعد وفاته بنحو ثلاثة أيام، لعدم رده على اتصالاتهم الهاتفية.