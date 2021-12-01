«إعلام المنيا»: إدمان المخدرات يتلف أجهزة الجسم ويتسبب في حوادث الطرق

قال الدكتور محمد أحمد، مدير إدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة بالمنيا سابقاً، إن المخدرات لها تأثير سلبي على أجهزة جسم الإنسان المختلفة، حيث يؤدي الإدمان إلى غياب وإتلاف العقل، وتدمير الرئتين والكبد والكلى والقلب، كما أنها تسيطر على عقل المدمن وتفقده وظائفه كتقدير المسافات ما يسبب حوادث طرق كثيرة للسائقين المدمنين.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بعنوان «الإدمان وتأثيره على صحة الإنسان»، بقاعة المدرسة الثانوية الصناعية العسكرية بمطاي.

تكاتف مؤسسات الدولة لمكافحة الإدمان

وأوضح «أحمد»، خلال الندوة التي أدارها أحمد بهاء الدين، بإشراف وليد الحيني مدير مركز الإعلام، كيفية التعامل مع المدمن قائلا: «نحتاج إلى تكاتف مؤسسات الدولة لمكافحة الإدمان، وعلى وجه الخصوص لابد من تقديم النصح والإرشاد ونشر التوعية بخطورة الاقتراب من طريق الإدمان».

الشريعة الإسلامية اهتمت بصلاح وترابط الأسرة

وكان مركز إعلام المنيا نظم ندوة سابقة بعنوان «الدين والترابط الأسري»، بقاعة مجلس قرية قلوصنا بسمالوط، قال خلالها الشيخ أحمد مخلوف مدير إدارة أوقاف سمالوط، إن الشرع الحنيف اهتم بصلاح الأسرة، وأن السنة روت لنا نماذج للحياة الأسرية المستقرة والهادئة، ولم يغب الأمر كذلك عن الفقهاء، فاهتموا اهتمامًا بالغًا بتفصيل حقوق وواجبات الزوجين في كل مراحل العلاقات الزوجية وما قبلها وما بعدها، ما يدل على عناية الشرع وإهتمامه بذلك.

وأضاف أن الشريعة الإسلامية حثت على مراعاة عدة ضوابط وشروط لإقامة الأسرة على أسس صحيحة باعتبارها نواة للمجتمع الصالح، ومن هذه الضوابط حسن الاختيار، وشرعية الرؤية بين الخاطب والمخطوبة، والبعد عن الإسراف فى المهور والاحتفالات وكل مظاهر الرياء الاجتماعي، وتأسيس الحياة الزوجية على السكينة والمودة والرحمة.