تفاصيل مشروع «الرعاية البديلة».. معاش للأبناء وإعفاء من مصروفات الجامعة

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن إطلاق المسودة الأولى لقانون الرعاية البديلة، في إطار حوار مجتمعي مفتوح للشراكة من كل المؤسسات الداعمة، مؤكدة أنه يتم السماع للمشكلات والتحديات التي تواجه الأسر الكافلة، مشيرة إلى أن المشروع سيمر بمراحل متدرجة لإقرار حقوق الأطفال.

«القباج»: نقف حائط صد ضد أي إيذاء لأي طفل

وأضافت «القباج»، أن مؤسسات الرعاية ملاذ أخير للأطفال، لها مشكلاتها خلف أسوار مغلقة، قائلة: «نجتهد قدر المستطاع ونسأل جميع مؤسسات الدولة لدعمنا ومواجهة المشكلات التي يمكن أن تكون موجودة»، مشيرة إلى أن وزارة التضامن تقف حائط صد ضد أي إيذاء لأي طفل أو طفلة.

جاء ذلك خلال إطلاق الحوار المجتمعي الأول حول مشروع قانون الرعاية البديلة، بحضور «جيريمي هوبكنز»، ممثل منظمة اليونيسيف في مصر.

وعرضت «القباج» خلال مؤتمر إطلاق الأطروحات الجديدة بمشروع قانون الرعاية البديلة، مزايا للأبناء المستفيدين من نظام الرعاية البديلة والتى جاءت كالتالي:

مزايا للأبناء المستفيدين من نظام الرعاية البديلة

- توفير بطاقات دعم تمويني.

- الإعفاء من رسوم ومصروفات التعليم الجامعى بجميع الكليات والمعاهد الوطنية، وتخصيص نسبة لا تقل عن 1% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية.

- تخصيص نسبة لاتقل عن 1% من المساكن التي تنشئها الدولة، وإتاحة ركوب مجاني لمواصلات هيئات النقل العام والجماعي.

- إعفاء من اشتراكات ورسوم النوادي والمتاحف والمنتزهات والقصور الثقافية.

- إتاحة الاشتراكات المجانية فى عضوية المراكز الرياضية والشبابية والمنشآت التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

- معاملة الابن المكفول أسوة بالابن البيولوجي، في حق التمتع بعضوية تابعة لعضوية كل من الأب والأم الكفيل في النوادي أو النقابات أو خدمات التأمين الصحي وغيرها له استنادا على العلاقات الأسرية.

- تقديم الدعم المالي للشباب المستفيدين من نظام الرعاية اللاحقة.

- تقديم الدعم المالي للشباب الملتحقين بالخدمة العسكرية والتعليم.

- توفير معاش شهري مناسب حتى الالتحاق بالعمل، أو يكون قادرا على الكسب من صندوق الرعاية البديلة.

- تمكين خريجي أنواع الرعاية البديلة وبرامج الرعاية اللاحقة من شغل الوظائف الشاغرة بالجهات الحكومية وغير الحكومية، لمن ينطبق عليهم شروط ومعايير شغل هذه الوظائف.

- منح مساعدة ضمانية شهرية للفتيات المطلقات من مستفيدي نظام الرعاية اللاحقة لحين تمكينهم اقتصاديا.

- إعفاء الابن المكفول من الخدمة العسكرية، في حال كونه الابن الوحيد في الأسرة.

مزايا للأسر الكافلة بأطروحات مشروع قانون الرعاية البديلة

- معاملة المستفيدين والقائمين على رعاية وكفالة الأطفال، ضمن الفئات المستحقة لبرامج الحماية الاجتماعية.

- منح الأم الكافلة إجازة احتضان بأجر كامل، لمدة 3 أشهر مدفوعة الأجر، إذا قامت بكفالة طفل عمره يقل عن 6 أشهر.

- إمكانية منح الأسر حق الوصاية الكاملة على أولادهم المكفولين، بقرار من المحكمة المختصة، بناء على عرض وزارة التضامن.

- إقرار حق الأب الكافل أو الأم الكافلة في رؤية واستضافة الابن المكفول، في حال وجود نزاع بسبب الانفصال والطلاق.