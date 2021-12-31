«التضامن»: الاستعلام الأمني عن الأسر البديلة شرطا جديدا لكفالة الأطفال

قالت اللواء دكتور هبة أبو العمايم مستشار وزارة التضامن للرقابة والتفتيش، إن هناك أكثر من 12 ألفا و700 طفل وطفلة من كريمى ومعلومى النسب، مكفولين بالأسر البديلة، مشيرة إلى أن هناك 2500 أسرة بديلة على قوائم الانتظار، لافتا إلى أنه تم إدخال شرط جديد لكفالة الأسر البديلة للطفل وهي الاستعلام الأمني الإجباري عن جميع الأسر التى تكفل الأطفال.

تدريب الأسر البديلة إجباريا قبل حصولها على الطفل

وأشارت أبو العمايم لـ«الوطن»، إلى أنه يتم تدريب الأسر البديلة قبل حصولها على الطفل، إجباريا، وذلك على جميع مستويات مراحل الطفل سواء مرحلة الطفولة أو المراهقة والشباب، مؤكدة على ضرورة فتح دفتر توفير للطفل يبدأ بـ3 آلاف جنيه.

إجراء بحث دقيق للأسر البديلة وتقصي حالتهم الاجتماعية

من جانبها، أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ضرورة إجراء بحث دقيق للأسر البديلة وتقصي حالتهم الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، لمعرفة مدى ملاءمة الأسرة لكفالة الطفل، وتوفير المصلحة الفضلى للأطفال، لافتة إلى أنه سيتم إصدار بطاقة للأسر البديلة الكافلة يتم التعامل بموجبه مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية.

شروط كفالة الأطفال بالأسر البديلة

ووضعت وزارة التضامن الإجتماعى عدة شروط لكفالة الأطفال ، تتمثل فيما يلى :

- يشترط على الأسر الكافلة للطفل ، بالتعهد كتابة بالحفاظ على نسب الطفل.

- يشترط على الأسرة البديلة أن تقدم صحيفة الحالة الجنائية دوريا على النحو الذي تقرره الإدارة المختصة.

- أن تتكون الأسرة من زوجين تتوفر فيهما النضج الأخلاقي والاجتماعي ، وذلك بناء علي بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة والجمعية والمؤسسة الأهلية المختصة.

- يشترط لكفالة طفل ألا يقل سن الزوجين بالأسر البديلة عن واحد وعشرين سنة ولا تزيد على ستين سنة.

- تجتاز الأسرة التى ترغب في الكفالة الدورة التدريبية التي تنظم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.