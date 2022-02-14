المؤبد لـ4 متهمين بالسطو على سيار ماشية وإصابة تاجر بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، في جلستها اليوم الاثنين، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المؤبد، إضافة إلى معاقبة متهم خامس بالسجن لمدة 15 سنة، بعد إدانتهم بتهمة السطو على 5 أشخاص، وإصابة أحدهم بطلق ناري، وسرقة سيارة محملة بعدد من رؤوس الماشية.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، ومحمد حسني بشرى، ومحمد ماهر رشاد، وسكرتارية أحمد محمد غريب، ومحمد فاروق.

القبض على 5 متهمين بالسطو المسلح على سيارة ماشية

تعود أحداث القضية رقم 33845 لسنة 2021 جنايات مركز منيا القمح، والمقيدة برقم 2270 لسنة 2021 جنايات كلي جنوب الزقازيق، إلى تلقي مدير أمن الشرقية إخطار يفيد بضبط 6 أشخاص، هم: «أحمد م. أ. ع.»، 49 سنة، مقيم بكفر شكر بالقليوبية، و«هاني ع. س. ع.»، 28 سنة، فلاح، مقيم بالقليوبية، و«محمد ح. م. ع.»، 24 سنة، مدرس، مقيم بالقاهرة، و«محمد خ. ع. ع.»، 18 سنة، طالب بكلية الحقوق، مقيم بالقاهرة، و«محمود ع. أ. م.»، 27 سنة، عامل ونش، مقيم بالقاهرة، لأنهم بتاريخ 26 سبتمبر 2021 قاموا بسرقة عدد من رؤوس الماشية كانت محملة على سيارة نقل، ملك للمجني عليهم «علاء أ. ع. أ.»، و«عبد العظيم أ. ع. أ.»، و«محمد أ. ع.»، بطريق الإكراه.

إصابة تاجر بطلق ناري في ساقه

وتبين أن المتهمين اعترضوا طريق المجني عليهم أثناء استقلالهم السيارة المحملة بالماشية، وأشهروا في وجههم أسلحة نارية، عبارة عن ثلاث بنادق آلية، وهددوهم بها، وما إن قاومهم المجني عليه الأول، حتى أطلق المتهم الثاني عياراً نارياً صوبه، استقر بقدمه اليسرى، مما بث الرعب في نفوس باقي المجني عليهم، وتمكن المتهمون من الاستيلاء على الماشية، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ملاحقة المتهمين، واستعادة السيارة والمواشي.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت قرارها المتقدم، بمعاقبة 4 بالسجن المؤبد، ومعاقبة المتهم الخامس بالسجن 15 سنة.