 جهود مكثفة من الفرق الطبية لتطعيم المواطنين ضد كورونا في الشرقية

تنفذ الفرق الطبية الثابتة والمتحركة، المخصصة لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد - ١٩»، جهودا مكثفة لتطعيم العاملين والمواطنين المترددين على المراكز الطبية والوحدات الصحية، والمستشفيات بمختلف أنحاء محافظة الشرقية، وكذلك المواطنين.

عيادات متنقلة

كما انتشرت العيادات المتنقلة التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، والتي تجوب القرى والميادين والشوارع الرئيسية بالمراكز والمدن، لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، بجانب تطعيم المسافرين للخارج بالمراكز الطبية، واستخراج الشهادات المعتمدة، مع الالتزام باتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في أثناء التطعيم.

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جاء ذلك في إطار خطة الدولة الوقائية للتصدي لجائحة فيروس كورونا، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

«صحة الشرقية»: نعمل حتى في الإجازات

ناشد «شوقي»، في بيان له، اليوم الإثنين، جميع المواطنين باتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، مثل ارتداء الكمامات وغسيل الأيدي، والحفاظ على التباعد الإجتماعي، وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة، وسرعة التوجه لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، موضحا أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة، مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

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وأشار إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفا أن وزارة الصحة خصصت الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي اللقاح.