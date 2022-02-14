انطلاق ملتقى الأسر الطلابية بجامعات الدلتا تحت شعار «الجمهورية الجديدة» في طنطا

نظمت جامعة طنطا، اليوم، حفل افتتاح فعاليات الملتقى الأول للأسر الطلابية بجامعات وسط الدلتا، تحت رعاية وحضور الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، تحت شعار «الجمهورية الجديدة.. آفاق وتحديات»، بمشاركة وفود من طلاب جامعات المنوفية، بنها، كفر الشيخ، دمنهور، ودمياط، وحضور عدد من عمداء الكليات، والدكتور مجدي وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومحمد القصير مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأعضاء اتحاد طلاب الجامعة وعدد كبير من الطلاب.

رحب رئيس الجامعة خلال كلمته، بوفود الجامعات المشاركة بالملتقى، مؤكدا دعمه الكامل للأنشطة الطلابية، لأنها تساهم فى بناء الشخصية المتكاملة للطلاب، وتنمية مهاراتهم، وقدرتهم على الإبداع والابتكار، موضحا أن الملتقي يأتى في الوقت الذي تستعد فيه جامعة طنطا، للاحتفال بيوبيلها الذهبي، بالتزامن مع انطلاق «الجمهورية الجديدة»، التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أعادت مصر إلى مكانتها ودورها الرائد، باعتبارها نقطة الانطلاقة الكبرى لمصر في القرن الـ21.

تطبيق معايير تنفيذية تواكب علم الإدارة الاستراتيجية

أكد ذكي، أن حلم تمكين الشباب أصبح حقيقة، وأن الاستثمار الواسع الذى قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي في الشباب المصري في الـ٧ سنوات الماضية، كان الاستثمار الأفضل على الإطلاق، فهو استثمار فى دولة شابة، وهي «الجمهورية الجديدة».

وأوضح أن شعار الملتقى، جاء لتعريف الطلاب بـ«الجمهورية الجديدة»، التي أسس لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبأنها ليست مجرد رؤية مستقبلية حالمة لدولة فتية، تنطلق بسرعة في آفاق التنمية المستدامة، لكنها فلسفة بناء وعمل، تعكس معايير متطورة، ليس فقط على مستوى صياغة استراتيجيات التنمية المستدامة، لكن أيضا من خلال تطبيق معايير تنفيذية تواكب علم الإدارة الاستراتيجية المتقدم، وتتفاعل مع متطلبات البشر.

وأشار محمود ذكي، إلى أن جامعة طنطا، تولي اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية، باعتبارها روح الجامعة، ولدورها في توطيد الروابط الإنسانية بين الطلاب وبعضهم البعض، وإدماجهم في المجتمع، سواء داخل الجامعة أو خارجها، لافتا إلى دعم قيم الولاء والمواطنة، وغرس روح الانتماء للاسرة والمجتمع والوطن في نفوس الطلاب.

احتفال جامعة طنطا باليوبيل الذهبي

أوضح الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الملتقى يأتي في إطار فعاليات احتفال جامعة طنطا باليوبيل الذهبي، متضمنا العديد من الفعاليات، منها تنظيم ورشة عمل حول إعداد الكوادر الطلابية، للمساهمة فى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كما يتضمن ورشة عمل تحت عنوان «مواجهة الكوارث والأزمات»، فضلا عن جولة حرة فى مدينة طنطا، ولقاء بنادي أعضاء هيئة التدريس.

إدارة الأزمات والكوارث وإعداد الكوادر الطلابية

وأكد الدكتور مجدي وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية في كلمته، أن الملتقى الأول للأسر الطلابية لجامعات الدلتا، يمثل تجسيدًا عمليا لقيم الديمقراطية والحوار، وبناء جسر مشترك من التفاهم، وتبادل الثقافات المختلفة بين أبنائنا الطلاب، في طريقنا نحو البناء والتنمية لخدمة وطننا الغالي، في ظل «الجمهورية الجديدة»، التي باتت ملامحها واضحة للجميع، القائمة على أكتاف وسواعد الشباب المصري.

وفى كلمته قال الطالب محمد أيمن لرئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا، إن مصر تشهد فى تلك الآونة الأخيرة، عبور جديد للأمل، على اعتاب جمهورية جديدة، توجه كل جهودها لنشهد تطوير كل القطاعات بالدولة، خلال المستقبل القريب، موضحا أن الملتقى يتضمن مجموعة من ورش العمل، حول إدارة الأزمات والكوارث وإعداد الكوادر الطلابية، للمشاركة الفعالة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وتضمنت فعاليات افتتاح الملتقى، عرض لفريق كورال منتخب جامعة طنطا، بقيادة المايسترو محمود صفوت، وعرض فيلم رؤيتي، وكلمة للوفود المشاركة، وفقرات مواهب الطلاب، وعرض للإنشاد الديني من طلاب مركز الإبداع بالجامعة، وفقرة شعرية للطالب أحمد شكر.