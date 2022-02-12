تغيير أسماء 5 قرى بالفيوم: «غير لائقة ولا تناسب الجمهورية الجديدة»

أعلنت الوحدة المحلية بمنشأة طنطاوي بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، عن تغيير أسماء 5 قرى إلى أسماء أخرى لائقة ومناسبة، من خلال لجنة المسميات بالديوان العام لمحافظة الفيوم، وذلك ضمن توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية بمحافظة الفيوم، نهاية نوفمبر الماضي، بحصر وتغيير أسماء القرى والعزب والنجوع التي تحمل أسماء غير لائقة، وغير مناسبة للعمل على تغييرها إلى أسماء لائقة ومناسبة، تنفيذا للكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية رقم 231 لسنة 2021.

أسماء القرى التي تم تغييرها

وجرى تغيير أسماء 5 قرى في الوحدة المحلية لمنشأة طنطاوي، بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، وهم عزبة الرغاي التي تم تغيير اسمها إلى عزبة الجزيرة، وعزبة برغوث تغيرت إلى عزبة التحرير، وعزبة الديبة أصبحت تسمى عزبة السلام، وعزبة الزعل أُطلق عليها عزبة المنارة، وعزبة الديداني تحوّل اسمها إلى عزبة الروضة.

لا تليق بالجمهورية الجديدة

وجاء تغيير أسماء تلك القرى، بناءً على كتاب رئيس مجلس ومدينة سنورس رقم 15 لسنة 2022، والصادر بتاريخ 10 فبراير 2022 بشأن تغيير أسماء القرى التي لا تليق بالجمهورية الجديدة، فيما سيجرى تغيير باقي أسماء القرى غير اللائقة في مختلف الوحدات المحلية بمراكز محافظة الفيوم تباعا.

أسماء القرى يُحرج أهلها

تجدر الإشارة إلى أنّ العديد من أهالي القرى، قد تقدموا بطلبات لتغيير أسامي القرى التي يقطنون بها نظرا لكونها تحمل أسماء غير لائقة وتتسبب في إحراج كبير لهم، وتعرضهم للتنمر من الآخرين بسبب تلك الأسماء، كان أبرزها «الخريانة»، و«الظالم»، و«برغوث»، و«كفر القرعة»، وغيرها.

38 اسم قرية غير لائق

وتضم محافظة الفيوم، أكثر من 38 اسم قرية وعزبة ونجع تحمل أسماءً غير لائقة، وغريبة، ودون معنى، وهو ما يتسبب في إحراج سكانها حينما يتم سؤالهم عن مكان إقامتهم أو يرى أحد بطاقاتهم الشخصية ويشاهد محل الإقامة، وهو ما جعل الأهالي يتقدمون بعشرات الطلبات لتغيير أسماء المناطق التي يسكنون بها فور سماعهم قرار المحافظ بتغييرها.