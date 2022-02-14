عاجل.. مصرع فتاة سقطت من الطابق الثامن في شبرا

تكثف أجهزة الأمن فى القليوبية جهودها لكشف غموض حادث مصرع فتاة سقطت من الطابق الثامن في أحد الأبراج السكنية بمنطقة «عرابي»، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وأفادت التحريات الأولية بأن الفتاة ألقت بنفسها من أعلى البرج السكني.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما أمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المتوفية وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفية.

بلاغ بمصرع فتاة سقطت من الطابق الثامن

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من المقدم أحمد عصر، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بمصرع فتاه تدعى «م. أ.»، 21 سنة، بعد قيامها بإلقاء نفسها من الطابق الثامن، في مسقط أحد الأبراج السكنية بمنطقة «عرابي»، دائرة قسم أول شبرا الخيمة.

الأجهزة المعنية تفحص الحادث

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم أول شبرا الخيمة، واللواء سامي علام، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، إلى مكان الحادث، وتم نقل جثة الفتاة إلى مستشفى ناصر العام، حيث تم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.