تجديد تكليف ولاء عراقيب مديرا لـ«الدولية للتعليم عن بعد» بجامعة طنطا

أصدر الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، قرارًا بتجديد تكليف الدكتور ولاء عراقيب، مديرًا لمركز الدراسات الدولية للتعليم عن بعد بجامعة طنطا لمدة عام قابلة للتجديديذكر أن دكتور ولاء عراقيب قد شغل منصب مدير مركز الدراسات الدولية للتعليم عن بعد بجامعة طنطا منذ عام 2012 وحتي الآن.ً

حصل د.ولاء على ليسانس الحقوق- كلية الحقوق - جامعة طنطا- تقدير عام جيد جدا -عام 1992 ثم حصل على دبلوم القانون الخاص -كلية الحقوق - جامعة طنطا- تقديرعام جيدجدا 1993"كما حصل على دبلوم القانون العام - من كلية الحقوق- جامعة طنطا- بتقديرعام جيد – 1994.

ثم حصل على ماجستير فى القانون الدولى والقانون المقارن من جامعة ساسيرن ميسودست - دالاس - تكساس - الولايات المتحدة الأمريكية " مرتبة الشرف 2003"وحصل على درجة الدكتوراه فى العلوم القانونية والقضائية- جامعة ساسيرن ميسودست - دالاس - تكساس - بالولايات المتحدة الأمريكية " مرتبة الشرف 2007"