لجنة الصناعة بـ«الشيوخ» تناقش إنشاء مركز لوجستي للحاويات في الموانئ

استكملت لجنة الصناعة والمشروعات الصغير في مجلس الشيوخ، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري، والموارد المائية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالبدء في سرعة إنشاء مركز لوجستي لصناعة وإصلاح الحاويات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كأحد المشروعات التكميلية لأنشطة الشركات التابعة للقابضة للنقل والعاملة في هذا المجال بالتعاون مع الجهات المعنية للدولة.

حضر الاجتماع رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل والمواصلات، وممثل وزارة الإنتاج الحربي، إضافة إلى أعضاء هيئة مكتب لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشيوخ، وعدد من نواب لجنة الصناعة في المجلس، ونواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

سلاسل التوريد العالمية

وقال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إنّ دول العالم تشهد تصاعدًا في أزمة «سلاسل التوريد العالمية» ونقص الحاويات، الأمر الذي كشف أهمية هذه الصناعة، ومدى تأثيرها على العالم، والاقتصاد العالمي في مواجهة التضخم المتزايد وغلاء الأسعار.

وأكد وكيل لجنة الزراعة والري بالمجلس، أهمية المنطقة الإقتصادية لقناة السويس نظرًا لموقعها الفريد، والذي يتيح إقامة هذه الصناعة المهمة التي تخدم جميع خطوط الملاحة العالمية.

تقديم البيانات والدراسات والأرقام المتعلقة بصناعة الحاويات

ورأت اللجنة ضرورة استمرار المناقشات حول هذا المقترح المهم، وأوصت الجهات المعنية ممثلة في وزارة النقل والهيئات والشركات التابعة لها، بضرورة تقديم كل البيانات والدراسات والأرقام المتعلقة بصناعة الحاويات في الاجتماعات المقبلة؛ للوقوف على واقع ومستقبل هذا الصناعات في مصر.