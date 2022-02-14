حجز دعوى وقف تحصيل الضريبة المضافة على أعضاء نادي الزمالك للحكم

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز دعوى تطالب بوقف تحصيل ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالقانون 67 لعام 2016، من الأندية الرياضية ومراكز الشباب بأثر رجعي، للحكم بجلسة 28 مارس المقبل.

تفاصيل الواقعة

وكان المستشار هاني عيد المحامي، عضو الجمعية العمومية وأعضاء نادي الزمالك، قد رفع دعوى أمام القضاء الإداري، قال فيها، إنه منذ تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، وتعيين لجنة مؤقتة فوجئ أعضاء الجمعية العمومية برسائل نصية على هواتفهم المحمولة من نادي الزمالك، تفيد التوجه لإدارة الاشتراكات لسداد المديونيات المالية.

الإعفاءات شاملة اشتراكات الأندية

وأشار إلى أن الأعضاء ليس لديهم أي مديونيات مالية، وعند توجه الأعضاء إلى إدارة الاشتراكات بالنادي طالبتهم بـ14% من إجمالي قيمة العضوية كضريبة قيمة مضافة، وذلك بأثر رجعي منذ 8/9/2016 تاريخ صدور القانون، علما بأن هذا القانون ونصوص باب الإعفاءات أعفى الأندية الرياضية، وخاصة التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والإعفاءات شاملة اشتراكات الأندية، ولكن هناك فتوى صدرت من لجنة فتوى رئاسة الوزراء، ذكرت أن المقصود بالإعفاء هي الاشتراكات السنوية وليست اشتراك عضوية أول مرة بل الأخيرة خاضعة للضريبة.

وأوضح المحامي أنه رفع دعوى أمام القضاء الإداري متطوعا، بعدما قام أكثر من ألف عضو بعمل توكيلات له، لكي ينضموا إلى الدعوى، لبراءة ذمتهم من دفع المبلغ المفروض عليهم من قبل اللجنة المؤقتة بأثر رجعي، وكل ما يترتب عليه من آثار، إذ إن اللجنة تحصل على غرامة، وفائدة شهرية بواقع 1.5%.