نقابة الأطباء تنعى الدكتور شريف عمر: مصر فقدت أحد روادها الكبار

نعت نقابة الأطباء، اليوم الاثنين، الدكتور شريف عمر الجراح، وقالت إن الأسرة الطبية في مصر فقدت أحد روادها الكبار وأستاذ الأجيال وجراح الأورام الشهير الإنسان صاحب الرؤية الثاقبة.

شغل الدكتور شريف عمر الكثير من المناصب الجامعية والبرلمانية والعلمية والعالمية منذ أن تخرج من كلية طب قصر العيني عام 1963، بحسب بيان نقابة الأطباء.

إنشاء أول مركز أورام بالجهود الذاتية

وأوضحت نقابة الأطباء أيضا أن الدكتور شريف عمر كان عميدا لمعهد الأورام القومي ورئيس لجنة الصحة وعضو مجلس الشعب عن دائرة فاقوس، والتي أنشأ بها أول مركز أورام متكامل بالجهود الذاتية في مطلع التسعينات، الذي قدم الخدمات الطبية المجانية لأبناء بلده والمحافظات المجاورة لعشرات الآلاف من مرضى الأورام والالتهاب الكبدي.

جراح مصر الأشهر في أورام الثدي

وكان الراحل رئيس لجنة الترقيات للجان الأورام، ورئيس لجنة القطاع الطبي، حصل على وسام فارس من الحكومة الفرنسية، وكان له اهتماما خاصا بأورام الثدي فكان جراح مصر الأشهر في أورام الثدي، وأصدر كتابه الشهير عن سرطان الثدي، بالاشتراك مع معهد جوستاف روسي الفرنسي، وأصدر منه عدة إصدارات، وجرى توزيع آلاف النسخ منه بالمجان على أطباء الأورام والجراحة بمصر والبلاد العربية.

كما شارك في تأسيس القسم المصري لكلية الجراحين الأمريكية، وساهم في إنشاء جمعية السرطان المصرية، وكان أول سكرتيرا لها، كما ساهم في إنشاء رابطة الأطباء العرب لمكافحة السرطان.

ومن جانبه، تقدمت نقابة الأطباء بخالص التعازي لقرينته، ولأسرته وعائلته ولأبناء بلده ومحافظته، قائلة: «نعزي أنفسنا في المصاب الجلل».