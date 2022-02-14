رئيس التحرير

محمود مسلم

ميرفت أمين تحتفل بعيد الحب بصورة للراحلة دلال عبدالعزيز

كتب:

محمود الرفاعى
06:43 م | الإثنين 14 فبراير 2022
ميرفت أمين

ميرفت أمين

احتفلت الفنانة ميرفت أمين، اليوم، بعيد الحب؛ من خلال طبع صورة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز على سلسلة ارتدتها، في فيديو بثته ابنتها منة حسين فهمي، وتم تداول صور منه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ميرفت أمين ودلال عبدالعزيز.. مشوار صداقة طويل

ميرفت أمين هي الصديقة المقربة للفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، كانت الفنانتان لا تفترقان على مدار السنوات الماضية إلى أن فرقهما رحيل دلال عن دنيانا نهاية العام الماضي، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

رجاء الجداوي أول الراحلين من أصدقاء ميرفت 

وكانت الفنانة دلال عبدالعزيز وميرفت أمين ورجاء الجداوي، أشهر أصدقاء في الوسط الفني طيلة السنوات العشر الماضية، وكانوا دوما يجتمعون في المناسبات السعيدة والحزينة سويا إلى أن رحلت رجاء الجداوي منذ عامين ثم لحقت بها دلال عبدالعزيز، التي انهارت ميرفت في جنازتها.

يذكر أن الفنانة ميرفت أمين، مرت بظروف عصيبة أيضا خلال الأيام الماضية، بعد مشاركة الفنان أحمد خليل في بطولة مسلسلها الأخير، وقبل الانتهاء منه رحل خليل عن دنيانا بعد إصابته بفيروس كورونا؛ لتدخل مرة أخرى في أزمة بسبب رحيله.

اقرأ المزيد:

هكذا أجابت سعاد حسني على ميرفت أمين عن إنجابها.. ذكرى ميلاد السندريلا

أحزان ميرفت أمين في عامها الـ 74.. فقدان وصدمات

«صممت على خوض التجربة ودفعت ثمن عنادي».. تعرف على زيجة ميرفت أمين من موفق بهجت

سر بكاء «القروية الساذجة» دلال عبد العزيز في الشارع: كنت لسة مبتدئة
بقلم محمود الرفاعى