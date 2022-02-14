ميرفت أمين تحتفل بعيد الحب بصورة للراحلة دلال عبدالعزيز

احتفلت الفنانة ميرفت أمين، اليوم، بعيد الحب؛ من خلال طبع صورة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز على سلسلة ارتدتها، في فيديو بثته ابنتها منة حسين فهمي، وتم تداول صور منه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ميرفت أمين ودلال عبدالعزيز.. مشوار صداقة طويل

ميرفت أمين هي الصديقة المقربة للفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، كانت الفنانتان لا تفترقان على مدار السنوات الماضية إلى أن فرقهما رحيل دلال عن دنيانا نهاية العام الماضي، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

رجاء الجداوي أول الراحلين من أصدقاء ميرفت

وكانت الفنانة دلال عبدالعزيز وميرفت أمين ورجاء الجداوي، أشهر أصدقاء في الوسط الفني طيلة السنوات العشر الماضية، وكانوا دوما يجتمعون في المناسبات السعيدة والحزينة سويا إلى أن رحلت رجاء الجداوي منذ عامين ثم لحقت بها دلال عبدالعزيز، التي انهارت ميرفت في جنازتها.

يذكر أن الفنانة ميرفت أمين، مرت بظروف عصيبة أيضا خلال الأيام الماضية، بعد مشاركة الفنان أحمد خليل في بطولة مسلسلها الأخير، وقبل الانتهاء منه رحل خليل عن دنيانا بعد إصابته بفيروس كورونا؛ لتدخل مرة أخرى في أزمة بسبب رحيله.